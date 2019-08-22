Адвокат рассказал о подготовке обмена трех находящихся на Украине россиян

КИЕВ, 22 авг – РИА Новости. Россияне Александр Баранов, Максим Одинцов и Евгений Мефедов примут участие в обмене заключенными между Украиной и РФ, дата обмена пока неизвестна, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Валентин Рыбин.

"Мои подзащитные Александр Баранов и Максим Одинцов готовятся принять участие в предстоящем обмене. Дата обмена пока неизвестна, но я надеюсь, что это будет очень скоро", - сообщил Рыбин в комментарии.

По его словам, еще один россиянин, Евгений Мефедов, также заявлен для участия в обмене.

"Сегодня (в четверг – ред.) должно состояться заседание в Центральном районном суде города Николаева, в котором ему изменят меру пресечения на личное обязательство, тогда он сможет выехать на пункт сбора. Пока он находится в Одессе", - сказал Рыбин, отметив, что процедура оформления по Мефедову еще не завершена.

Баранов и Одинцов были задержаны Службой безопасности Украины 20 ноября 2016 года в Херсонской области на границе с Крымом. Минобороны России расценило задержание российских военнослужащих как похищение. Источник РИА Новости позже уточнил, что сотрудники СБУ заманили российских контрактников на пункт пропуска "Джанкой" якобы для передачи им документов о высшем образовании, где задержали. Президент России Владимир Путин назвал задержание военных "вероломством". В феврале 2018 года два районных суда Киева признали военных виновными в госизмене и дезертирстве, приговорив их к 14 и 13 годам лишения свободы.