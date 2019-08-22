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РИА Новости

Адвокат рассказал о подготовке обмена трех находящихся на Украине россиян

10:14 22.08.2019 (обновлено: 10:35 22.08.2019)
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© РИА Новости / Владислав СергиенкоПограничник на пункте пропуска "Джанкой"
Пограничник на пункте пропуска Джанкой
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
КИЕВ, 22 авг – РИА Новости. Россияне Александр Баранов, Максим Одинцов и Евгений Мефедов примут участие в обмене заключенными между Украиной и РФ, дата обмена пока неизвестна, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Валентин Рыбин.
"Мои подзащитные Александр Баранов и Максим Одинцов готовятся принять участие в предстоящем обмене. Дата обмена пока неизвестна, но я надеюсь, что это будет очень скоро", - сообщил Рыбин в комментарии.
Задержание
Вчера, 09:48РИА Новости
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По его словам, еще один россиянин, Евгений Мефедов, также заявлен для участия в обмене.
"Сегодня (в четверг – ред.) должно состояться заседание в Центральном районном суде города Николаева, в котором ему изменят меру пресечения на личное обязательство, тогда он сможет выехать на пункт сбора. Пока он находится в Одессе", - сказал Рыбин, отметив, что процедура оформления по Мефедову еще не завершена.
Баранов и Одинцов были задержаны Службой безопасности Украины 20 ноября 2016 года в Херсонской области на границе с Крымом. Минобороны России расценило задержание российских военнослужащих как похищение. Источник РИА Новости позже уточнил, что сотрудники СБУ заманили российских контрактников на пункт пропуска "Джанкой" якобы для передачи им документов о высшем образовании, где задержали. Президент России Владимир Путин назвал задержание военных "вероломством". В феврале 2018 года два районных суда Киева признали военных виновными в госизмене и дезертирстве, приговорив их к 14 и 13 годам лишения свободы.
Россиянин Мефедов, а также украинец Сергей Долженков, проходившие по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, вышли из СИЗО Николаева 19 августа. Центральный районный суд Николаева 16 августа постановил освободить Мефедова и Долженкова под залог в размере 135 тысяч гривен (5,3 тысячи долларов) за каждого.
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Максим ОдинцовЕвгений МефедовСитуация на УкраинеВ мире
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