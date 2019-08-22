Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T10:08Z
https://ria.ru/20190822/1557772188.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155777/11/1557771114_0:0:1000:563_1036x0_80_0_0_d90adabd3bea1c06c4232b3e984eb734.jpg
РИА Новости

В Петербурге завели дело после пожара на теплоходе, где погиб механик

10:08 22.08.2019
1335
© Фото : ГУМЧС РФ по Санкт-ПетербургуПожар на теплоходе "Петр Чайковский" в Санкт-Петербурге. 22 августа 2019
Пожар на теплоходе Петр Чайковский в Санкт-Петербурге. 22 августа 2019
© Фото : ГУМЧС РФ по Санкт-Петербургу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил эксплуатации водного транспорта после пожара в Петербурге на теплоходе "Петр Чайковский", где погиб механик, а 320 человек были эвакуированы, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.
Пожар на теплоходе "Петр Чайковский" произошел в четверг ранним утром на Соляном причале Октябрьской набережной, общая площадь пожара в каюте механика составила 13 квадратных метров. В результате пожара погиб механик, а 320 человек были эвакуированы. Как сообщали РИА Новости в Росморречфлоте, пассажиры горевшего теплохода не пострадали и размещены на судне "Сергей Дягилев".
"Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте… возбуждено уголовное дело по факту пожара на теплоходе "Пётр Чайковский", пришвартованном на Октябрьской набережной Санкт-Петербурга, по (статье) "нарушение правил эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщает следственное ведомство.
Как отмечает Северо-Западное следственное управление на транспорте, возгорание произошло в каюте механика. "В результате пожара член экипажа 1994 года рождения получил телесные повреждения, от которых скончался по дороге в медицинское учреждение", - информирует СК.
Ранее представитель ведомства сообщал о доследственной проверке после пожара на теплоходе.
Пожар в жилом доме в Саратове на улице Вольская
Вчера, 08:27РИА Новости
В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
110600
Обсудить 0
Сергей ДягилевСледственный комитет РФРосморречфлотПетр ЧайковскийРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Сергей Собянин
В Москве повысят минимальный размер пенсий
РИА
Новости
Ирина Алашкевич
Назван доход за год чиновницы, оказавшейся в центре скандала из-за Тулуна
Полиция в селе Подгорное
Источник сообщил о конфликте в кузбасском селе с участием цыган
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК начал проверку после пожара на теплоходе в Петербурге, где погиб механик
Лента
новостей
Сенатор Алексей Пушков
Пушков назвал неправомерными условия для возвращения России в G8
Государственный флаг Российский Федерации на центральной площади Ленина в Донецке. 22 августа 2019
Над Донецком подняли флаг России
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Макрон назвал условия возвращения России в G8
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Петербурге у иностранного туриста украли около 13 тысяч долларов
Американские военные в Афганистане
Двоих американских военнослужащих убили в Афганистане
Здание Пентагона. Архивное фото
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России
Сотрудники в офисе
СМИ: Медведев поручил Минтруду оценить идею о четырехдневной рабочей неделе
Сотрудники МЧС
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Военнослужащие армии Украины
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
Вулкан Карымский
На Камчатке вулкан Карымский выбросил третий за сутки столб пепла
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:50Закон об увеличении акцизов принесет Дагестану дополнительно 1 млрд рублей
00:47В Крыму стартует фестиваль Koktebel Jazz Party
00:44Комиссия Госдумы по вмешательству в дела РФ проведет первое заседание
00:40Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"
00:39YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
00:34Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
00:34Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
23:00США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
Лента новостейМолния