В Петербурге завели дело после пожара на теплоходе, где погиб механик

© Фото : ГУМЧС РФ по Санкт-Петербургу Пожар на теплоходе "Петр Чайковский" в Санкт-Петербурге. 22 августа 2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил эксплуатации водного транспорта после пожара в Петербурге на теплоходе "Петр Чайковский", где погиб механик, а 320 человек были эвакуированы, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

Пожар на теплоходе "Петр Чайковский" произошел в четверг ранним утром на Соляном причале Октябрьской набережной, общая площадь пожара в каюте механика составила 13 квадратных метров. В результате пожара погиб механик, а 320 человек были эвакуированы. Как сообщали РИА Новости в Росморречфлоте, пассажиры горевшего теплохода не пострадали и размещены на судне "Сергей Дягилев".

"Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте… возбуждено уголовное дело по факту пожара на теплоходе "Пётр Чайковский", пришвартованном на Октябрьской набережной Санкт-Петербурга, по (статье) "нарушение правил эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщает следственное ведомство.

Как отмечает Северо-Западное следственное управление на транспорте, возгорание произошло в каюте механика. "В результате пожара член экипажа 1994 года рождения получил телесные повреждения, от которых скончался по дороге в медицинское учреждение", - информирует СК.