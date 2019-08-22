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РИА Новости

Причиной крушения азербайджанского МиГ-29 стало столкновение со стаей птиц

09:42 22.08.2019 (обновлено: 09:56 22.08.2019)
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© Министерство Обороны АзербайджанаИстребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана
Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана
© Министерство Обороны Азербайджана
Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана. Архивное фото
БАКУ, 22 авг – РИА Новости. Причиной крушения МиГ-29 ВВС Азербайджана в июле стало столкновение со стаей птиц над Каспием, сообщает в четверг пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Ранее военный самолет во время учебного полета пропал с экранов радаров. Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело. Позднее в Каспии были найдены фрагменты упавшего истребителя и "черный ящик".
"Изучение "черного ящика" показало, что перед крушением он столкнулся в воздушном пространстве с инородным телом (предположительно с птицей или стаей птиц)", - сообщает военное ведомство.
Ведомство уточняет, что "информация с бортового самописца (черный ящик) самолета МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана ВВС, потерпевшего крушение 24 июля в 22.00 (21.00 мск) в ходе ночных учебно-тренировочных полетов над Каспием была изучена и проанализирована экспертами".
"Изучение причин происшествия показало, что до момента падения военного самолета в Каспийское море МиГ-29 столкнулся в воздухе с инородным телом (птицы или стая птиц) в результате пилот получил ранение. На основе данных "черного ящика" выяснилось, что с целью предотвращения аварии пилот самолета попытался восстановить управление. Однако полученное пилотом тяжелое ранение сделало это невозможным, что в результате привело к крушению военного истребителя" - заявили Минобороны.
Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана
20 августа, 12:15РИА Новости
В Азербайджане нашли тело пилота МиГ-29, упавшего в Каспийское море
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