Причиной крушения азербайджанского МиГ-29 стало столкновение со стаей птиц

БАКУ, 22 авг – РИА Новости. Причиной крушения МиГ-29 ВВС Азербайджана в июле стало столкновение со стаей птиц над Каспием, сообщает в четверг пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Ранее военный самолет во время учебного полета пропал с экранов радаров. Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело. Позднее в Каспии были найдены фрагменты упавшего истребителя и "черный ящик".
"Изучение "черного ящика" показало, что перед крушением он столкнулся в воздушном пространстве с инородным телом (предположительно с птицей или стаей птиц)", - сообщает военное ведомство.
Ведомство уточняет, что "информация с бортового самописца (черный ящик) самолета МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана ВВС, потерпевшего крушение 24 июля в 22.00 (21.00 мск) в ходе ночных учебно-тренировочных полетов над Каспием была изучена и проанализирована экспертами".
"Изучение причин происшествия показало, что до момента падения военного самолета в Каспийское море МиГ-29 столкнулся в воздухе с инородным телом (птицы или стая птиц) в результате пилот получил ранение. На основе данных "черного ящика" выяснилось, что с целью предотвращения аварии пилот самолета попытался восстановить управление. Однако полученное пилотом тяжелое ранение сделало это невозможным, что в результате привело к крушению военного истребителя" - заявили Минобороны.