Причиной крушения азербайджанского МиГ-29 стало столкновение со стаей птиц

БАКУ, 22 авг – РИА Новости. Причиной крушения МиГ-29 ВВС Азербайджана в июле стало столкновение со стаей птиц над Каспием, сообщает в четверг пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Ранее военный самолет во время учебного полета пропал с экранов радаров. Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело. Позднее в Каспии были найдены фрагменты упавшего истребителя и "черный ящик".

"Изучение "черного ящика" показало, что перед крушением он столкнулся в воздушном пространстве с инородным телом (предположительно с птицей или стаей птиц)", - сообщает военное ведомство.

Ведомство уточняет, что "информация с бортового самописца (черный ящик) самолета МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана ВВС, потерпевшего крушение 24 июля в 22.00 (21.00 мск) в ходе ночных учебно-тренировочных полетов над Каспием была изучена и проанализирована экспертами".