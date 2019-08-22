В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и World of Tanks

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. АНО "Институт развития интернета" (ИРИ) предложил включить в факультативы для школьников ряд киберспортивных дисциплин. Об этом АНО "Институт развития интернета" (ИРИ) предложил включить в факультативы для школьников ряд киберспортивных дисциплин. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо ИРИ, направленное в Минпросвещения.

В список попали Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, в также игры Minecraft и CodinGame.

Специалисты подчеркнули, что эти компьютерные игры способствуют развитию навыков командной игры, стратегического и абстрактного мышления, логики, скорости реакции и креативности.

Кроме того, эксперты учитывали их популярность, наличие поддержки разработчиками, а также возрастную маркировку 14+.

Отмечается, что большинство выбранных игр являются общепризнанными киберспортивными дисциплинами, по которым проводятся крупные турниры и чемпионаты.

Ранее ИРИ предложил Минпросвещению ввести в ряде школ каждого региона в качестве эксперимента факультативные уроки по киберспорту. В институте пояснили, что его могут реализовать в 2020-2025 годах в соответствии с федеральными проектами "Современная школа" и "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование".