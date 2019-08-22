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РИА Новости

В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и World of Tanks

09:41 22.08.2019 (обновлено: 10:08 22.08.2019)
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© Официальный сайт турнира EPICENTERИгроки команды Gambit Esports по Dota 2
Игроки команды Gambit Esports по Dota 2
© Официальный сайт турнира EPICENTER
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. АНО "Институт развития интернета" (ИРИ) предложил включить в факультативы для школьников ряд киберспортивных дисциплин. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо ИРИ, направленное в Минпросвещения.
В список попали Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, в также игры Minecraft и CodinGame.
Специалисты подчеркнули, что эти компьютерные игры способствуют развитию навыков командной игры, стратегического и абстрактного мышления, логики, скорости реакции и креативности.
Кроме того, эксперты учитывали их популярность, наличие поддержки разработчиками, а также возрастную маркировку 14+.
Киберспортивный турнир EPICENTER XL
14 августа, 20:39РСпорт
Минпросвещения изучит инициативу о введении уроков по киберспорту в школах
Отмечается, что большинство выбранных игр являются общепризнанными киберспортивными дисциплинами, по которым проводятся крупные турниры и чемпионаты.
Ранее ИРИ предложил Минпросвещению ввести в ряде школ каждого региона в качестве эксперимента факультативные уроки по киберспорту. В институте пояснили, что его могут реализовать в 2020-2025 годах в соответствии с федеральными проектами "Современная школа" и "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование".
По мнению экспертов ИРИ, инициатива позволит увлечь молодежь полезной деятельностью вместо различных "деструктивных субкультур".
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеDota 2World of TanksMinecraftРоссияОбщество
Популярные комментарии
😀 чудеса идиотизма!🔝
22 августа, 10:04
ksn2009
137305012
Подобную шелуху отпрыски легко осваивают без всяких учителей, а частенько и вместо уроков.
22 августа, 09:50
CCicicipi
13371207
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