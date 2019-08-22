В Приамурье патологоанатома оштрафовали за кражу мобильника у трупа

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 авг - РИА Новости. Суд оштрафовал на 10 тысяч рублей сотрудника патологоанатамического отделения в Белогорске за кражу у трупа мобильного телефона, сообщает прокуратура Амурской области.
"Судом установлено, что гражданин, выполняя свои должностные обязанности в патологоанатомическом отделении, увидел у одного из трупов сотовый телефон, который решил похитить. Для этих целей он достал из куртки, надетой на трупе, сотовый телефон и скрылся с места преступления, распорядившись похищенным по своему усмотрению", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Мужчина признан виновным по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ - кража, совершенная с причинением значительного ущерба. Суд учел раскаяние мужчины, наличие у него несовершеннолетнего ребенка, патологоанатом также возместил в полном объеме ущерб.
"Приговором суда мужчине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 000 рублей", - сообщает прокуратура.