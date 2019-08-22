СК начал проверку после пожара на теплоходе в Петербурге, где погиб механик

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг – РИА Новости. Следственные органы организовали доследственную проверку после пожара в Петербурге на теплоходе "Петр Чайковский", из-за которого погиб механик, а 320 человек были эвакуированы, сообщила РИА Новости представитель Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Пожар на теплоходе "Петр Чайковский" произошел в четверг ранним утром на Соляном причале Октябрьской набережной, общая площадь пожара в каюте механика составила 13 квадратных метров. К ликвидации огня привлекались более 60 человек и 14 единиц техники. Как сообщали РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота, пассажиры горевшего теплохода не пострадали и размещены на судне "Сергей Дягилев".

"Организована доследственная проверка. Следственно-оперативная группа буквально несколько минут назад приступила к осмотру места происшествия", - сказала представитель Северо-Западного следственного управления.