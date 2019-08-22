Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T09:18Z
https://ria.ru/20190822/1557770845.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

СК начал проверку после пожара на теплоходе в Петербурге, где погиб механик

09:18 22.08.2019
543
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг – РИА Новости. Следственные органы организовали доследственную проверку после пожара в Петербурге на теплоходе "Петр Чайковский", из-за которого погиб механик, а 320 человек были эвакуированы, сообщила РИА Новости представитель Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.
Пожар на теплоходе "Петр Чайковский" произошел в четверг ранним утром на Соляном причале Октябрьской набережной, общая площадь пожара в каюте механика составила 13 квадратных метров. К ликвидации огня привлекались более 60 человек и 14 единиц техники. Как сообщали РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота, пассажиры горевшего теплохода не пострадали и размещены на судне "Сергей Дягилев".
"Организована доследственная проверка. Следственно-оперативная группа буквально несколько минут назад приступила к осмотру места происшествия", - сказала представитель Северо-Западного следственного управления.
По данным на сайте компании-судовладельца "Донинтурфлот", теплоход "Петр Чайковский" имеет более 100 кают, его вместимость - 207 пассажиров.
Пожар в жилом доме в Саратове на улице Вольская
Вчера, 08:27РИА Новости
В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
000000
Обсудить 1
Сергей ДягилевСледственный комитет РФРосморречфлотПетр ЧайковскийРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Облако на вершине горы Аю-Даг
В Крыму прокомментировали слова Зеленского о возвращении полуострова
РИА
Новости
Скорая помощь
В Кузбассе рассказали о состоянии пострадавших в драке с цыганами
Международный аэропорт Сочи в Адлере
Аэропорт Сочи возобновил работу после грозы и задержки рейсов
Сенатор Алексей Пушков
Пушков назвал неправомерными условия для возвращения России в G8
Лента
новостей
Пожар на теплоходе Петр Чайковский в Санкт-Петербурге. 22 августа 2019
В Петербурге завели дело после пожара на теплоходе, где погиб механик
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время пресс-подхода в рамках форума международного сотрудничества Один пояс - один путь в Пекине. 27 апреля 2019
В Кремле назвали "международным шоппингом" идею Трампа купить Гренландию
Лидия Федосеева-Шукшина
В семье Лидии Федосеевой-Шукшиной опровергли сообщения о сердечном приступе
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair
ФАС изучит жалобу "ЮТэйра" по распределению международных рейсов
Антропоморфный робот Skybot F-850, помощник экипажа Международной космической станции
Робот "Федор" рассказал о перегрузках во время космического полета
Пожар в жилом доме в Саратове на улице Вольская
В Саратове ищут виновников пожара, при котором погибли два человека
Лесные пожары на острове Гран-Канария, Испания. 11 августа 2019
Ситуацию с пожаром на Канарах удалось стабилизировать
Медицинский вертолет
Девочку, три дня блуждавшую в лесу, вертолетом доставили в Нижний Новгород
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
В Петербурге загорелся теплоход "Петр Чайковский"
Статуя Фемиды в суде
В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о трамвае, ехавшем без водителя
Трудовая книжка
Четверть россиян опасаются увольнения, показал опрос
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:50Закон об увеличении акцизов принесет Дагестану дополнительно 1 млрд рублей
00:47В Крыму стартует фестиваль Koktebel Jazz Party
00:44Комиссия Госдумы по вмешательству в дела РФ проведет первое заседание
00:40Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"
00:39YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
00:34Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
00:34Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
23:00США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
Лента новостейМолния