В Саратове ищут виновников пожара, при котором погибли два человека

Пожар в жилом доме в Саратове на улице Вольская

Пожар в жилом доме в Саратове на улице Вольская

© Фото : ГУМЧС России по Саратовской области Пожар в жилом доме в Саратове на улице Вольская

САРАТОВ, 22 авг – РИА Новости. Следователи ищут виновников крупного пожара в частично расселенном жилом доме в центре Саратова, при котором два человека погибли и ещё один пострадал, сообщило областное СУСК.

Ранее областной главк МЧС проинформировал, что в ночь на четверг в частично расселенном жилом деревянном двухэтажном доме на улице Вольская, 8, горела кровля на площади около 600 квадратных метров. Погибли женщина и мужчина, ещё одна женщина в тяжёлом состоянии с ожогами госпитализирована.

"По предварительным данным, очаг возгорания находился снаружи с торцевой части здания… Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, которые могут быть причастны к возгоранию", - говорится в сообщении СК.

Следователи проводят проверку после гибели двух человек на пожаре, которые, по предварительным данным, отравились продуктами горения.