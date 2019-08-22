"Росатом" предложил строить ледоколы "Лидер" по концессии, пишут СМИ

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" предлагает построить по концессионной схеме два серийных ледокола типа "Лидер", пишет в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на презентацию компании.

По данным издания, этот вопрос обсуждался в конце июля на заседании межведомственной рабочей группы по организации финансирования строительства ледоколов. Первый "Лидер" будет построен "Росатомом" за счет федерального бюджета на верфи "Звезда" к 2022 году, его стоимость оценена в 120 миллиардов рублей, но второй и третий ледоколы, возможно, будут финансироваться не по госзаказу, пишет издание.

Атомоходы проекта 10510 "Лидер", задуманные как самые мощные в мире атомные ледоколы (120 МВт), будет строить судостроительный комплекс "Звезда", создаваемый консорциумом во главе с "Роснефтью" на базе одноименного дальневосточного завода. Планируется построить три ледокола "Лидер".

Два варианта предложены для серийного выпуска ледоколов: смешанное финансирование бюджета, банков и "Росатома" или концессия с 25%-ным финансированием от государства, отмечает издание.

В первом случае судостроитель получает аванс и отвечает за работы, а во втором - за проект отвечает концессионер, который помимо строительства должен оказывать еще и услуги по ледокольной проводке судов. Концессионером должна быть организация "Росатома" - специально созданная проектная компания с ФГУП "Атомфлот". В случае госзаказа она будет заказчиком строительства, получая деньги от "Росатома" и бюджета, сообщает газета со ссылкой на презентацию, подлинность которой подтвердил представитель "Росатома".