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РИА Новости
Ядерные технологии

"Росатом" предложил строить ледоколы "Лидер" по концессии, пишут СМИ

08:59 22.08.2019
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© Фото : Крыловский государственный научный центрМодельные испытания ледокола проекта 10510 "Лидер" в ледовом бассейне
Модельные испытания ледокола проекта 10510 Лидер в ледовом бассейне
© Фото : Крыловский государственный научный центр
Модельные испытания ледокола проекта 10510 "Лидер" в ледовом бассейне. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" предлагает построить по концессионной схеме два серийных ледокола типа "Лидер", пишет в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на презентацию компании.
По данным издания, этот вопрос обсуждался в конце июля на заседании межведомственной рабочей группы по организации финансирования строительства ледоколов. Первый "Лидер" будет построен "Росатомом" за счет федерального бюджета на верфи "Звезда" к 2022 году, его стоимость оценена в 120 миллиардов рублей, но второй и третий ледоколы, возможно, будут финансироваться не по госзаказу, пишет издание.
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Атомоходы проекта 10510 "Лидер", задуманные как самые мощные в мире атомные ледоколы (120 МВт), будет строить судостроительный комплекс "Звезда", создаваемый консорциумом во главе с "Роснефтью" на базе одноименного дальневосточного завода. Планируется построить три ледокола "Лидер".
Два варианта предложены для серийного выпуска ледоколов: смешанное финансирование бюджета, банков и "Росатома" или концессия с 25%-ным финансированием от государства, отмечает издание.
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В первом случае судостроитель получает аванс и отвечает за работы, а во втором - за проект отвечает концессионер, который помимо строительства должен оказывать еще и услуги по ледокольной проводке судов. Концессионером должна быть организация "Росатома" - специально созданная проектная компания с ФГУП "Атомфлот". В случае госзаказа она будет заказчиком строительства, получая деньги от "Росатома" и бюджета, сообщает газета со ссылкой на презентацию, подлинность которой подтвердил представитель "Росатома".
"Росатом" в презентации предлагал остановить выбор на концессии, поскольку большинство грузоперевозчиков еще не утвердили инвестпрограммы, предусматривающие использование ледоколов, и невозможно прогнозировать выручку. Этот вариант принят за основу, пишет газета со ссылкой на источник. Госкорпорация, по данным газеты, собирается подавать частную концессионную инициативу - "Росатом" предложит государству проект, подготовит документы концессии и, если других желающих работать на тех же условиях не окажется, с ним будет подписано соглашение.
Сергей Кириенко
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Ядерные технологииАтомный ледокол "Лидер"АтомфлотРосатомНовости - Ядерные технологии
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