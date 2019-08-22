В Югре нашли обувь одного из пропавших на рыбалке подростков

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 авг - РИА Новости. Спасатели в Ханты-Мансийском автономном округе нашли обувь одного из двух подростков, которые уехали на рыбалку на лодке и не вернулись, сообщили журналистам в учреждении "Центроспас-Югория".
Дети, уехавшие рыбачить на моторной лодке, пропали в Березовском районе ХМАО в понедельник. Как сообщали в "Центроспасе", в экстренные службы обратились местные жители, которые обнаружили пустую лодку на реке Ляпин недалеко от поселка Саранпауль. В окружном УМВД уточняли РИА Новости, что пропавшие - подростки 2003-2004 годов рождения, лодка принадлежит отцу одного из них.
Позже в региональном следственном управлении, ссылаясь на сведения от отца, подтвердили, что его сын вместе со знакомым уехали на рыбалку утром в понедельник, однако домой не вернулись и на связь не выходили. По факту исчезновения детей следователи возбудили уголовное дело.
"Сегодня, 22 августа, спасатели сообщили, что накануне в 300 метрах выше по течению от места обнаружения лодки были найдены сапоги одного из пропавших мальчиков. Поиски продолжаются", - говорится в сообщении.
За трое суток поисковая группа обследовала акваторию реки с помощью специального оборудования, осмотрела лесной массив, кроме того, к месту поисков был направлен вертолет Ми-8, который совершил облет территории на площади 2 тысячи квадратных метров. В операции задействованы пять групп: 12 спасателей и более 40 волонтеров, добавили в "Центроспасе".
Ранее власти Березовского района ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с пропажей подростков, а также после исчезновения мужчины на реке Северная Сосьва недалеко от городского поселения Игрим. Губернатор Югры Наталья Комарова в среду вечером написала на своей странице в Instagram, что лично контролирует ход поисковой операции. По ее словам, территория поиска "расширяется вглубь тайги".