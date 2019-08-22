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РИА Новости

В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме

08:27 22.08.2019 (обновлено: 09:25 22.08.2019)
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© Фото : ГУМЧС России по Саратовской областиПожар в жилом доме в Саратове на улице Вольская
Пожар в жилом доме в Саратове на улице Вольская
© Фото : ГУМЧС России по Саратовской области
Пожар в жилом доме в Саратове на улице Вольская
САРАТОВ, 22 авг – РИА Новости. Пожар произошёл в ночь на четверг в частично расселенном жилом доме в центре Саратова на площади 600 квадратных метров: два человека погибли, ещё один госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
"Пожар произошел в частично расселенном двухэтажном деревянном доме по улице Вольской, 8. Там горела кровля по всей площади, около 600 квадратных метров. Погибли женщина и мужчина, ещё одна женщина в тяжёлом состоянии с ожогами госпитализирована", - сказала собеседница агентства.
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