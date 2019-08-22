В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме

САРАТОВ, 22 авг – РИА Новости. Пожар произошёл в ночь на четверг в частично расселенном жилом доме в центре Саратова на площади 600 квадратных метров: два человека погибли, ещё один госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.

"Пожар произошел в частично расселенном двухэтажном деревянном доме по улице Вольской, 8. Там горела кровля по всей площади, около 600 квадратных метров. Погибли женщина и мужчина, ещё одна женщина в тяжёлом состоянии с ожогами госпитализирована", - сказала собеседница агентства.