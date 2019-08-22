Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Пассажиры горевшего в Санкт-Петербурге теплохода "Петр Чайковский" не пострадали и размещены на судне "Сергей Дягилев", сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.

Ранее в МЧС проинформировали об эвакуации с теплохода 320 человек и гибели механика. Пожар на теплоходе "Петр Чайковский" произошел в Петербурге на Соляном причале Октябрьской набережной, общая площадь пожара в каюте механика составила 13 квадратных метров. К ликвидации огня привлекались более 60 человек и 14 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

"Пассажиры не пострадали, размещены на теплоходе "Сергей Дягилев". Пострадавший третий механик теплохода "Пётр Чайковский" скончался по дороге в больницу. Водотечности, разлива нефтепродуктов нет", - рассказали в Росморречфлоте. Пожар возник в каюте третьего механика, добавил собеседник агентства.

Представители ведомства уточнили, что о происшествии информированы соответствующие органы, а также компания-судовладелец "Донинтурфлот".

В Ространснадзоре РИА Новости уточнили, что расследование проводит Северо-западное управление Государственного морского и речного надзора.