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РИА Новости

В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек

07:56 22.08.2019 (обновлено: 16:50 22.08.2019)
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© Фото : ГУМЧС РФ по Санкт-ПетербургуПожар на теплоходе "Петр Чайковский" в Санкт-Петербурге. 22 августа 2019
Пожар на теплоходе Петр Чайковский в Санкт-Петербурге. 22 августа 2019
© Фото : ГУМЧС РФ по Санкт-Петербургу
Пожар на теплоходе "Петр Чайковский" в Санкт-Петербурге. 22 августа 2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг — РИА Новости. Утром в четверг в Петербурге загорелся четырехпалубный теплоход "Петр Чайковский", сообщает городское управление МЧС.
Инцидент произошел, когда судно стояло на Соляном причале на Октябрьской набережной. Общая площадь возгорания составила 13 квадратных метров.
По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.
Спасатели эвакуировали 240 пассажиров и 80 человек персонала. Их разместили в ресторане на берегу.
К ликвидации огня привлекались более 60 человек и 14 единиц техники.
Причина пожара устанавливается.
Тушение пожара на теплоходе Святая Русь в затоне Сибирский Нижегородской области. 13 августа 2019
13 августа, 12:51РИА Новости
В Нижегородской области загорелся трехпалубный теплоход "Святая Русь"
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