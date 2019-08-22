В Петербурге загорелся теплоход "Петр Чайковский"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг – РИА Новости. Более 300 человек, включая 240 пассажиров, были эвакуированы из-за пожара в каюте механика на стоящем у причала теплоходе "Петр Чайковский", который произошел в четверг утром в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщает городское управление МЧС.

Как уточняет ведомство, информация о пожаре на четырехпалубном теплоходе "Петр Чайковский" на Соляном причале на Октябрьской набережной поступила в 05.30 мск.

"Происходило горение обстановки в каюте механика на площади 13 квадратных метров… Эвакуированы 240 пассажиров и 80 человек персонала, (они) размещены в здании ресторана на берегу", - говорится в сообщении ГУМЧС.