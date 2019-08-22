Робот "Федор" рассказал о перегрузках во время космического полета

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российский антропоморфный робот "Фёдор" в ходе репортажа во время запуска своего корабля "Союз МС-14" рассказал о перегрузках, которые на него действовали.

По словам "Федора", все перегрузки, которые он испытал во время выведения корабля на орбиту, были штатными. О максимальном значении - в 2,2g, робот заявил на 65 секунде полета.

Свой полет к Международной космической станции робот начал с гагаринского "Поехали". "Фёдор" рассказал также об отделении головного и хвостового обтекателей, первой и второй ступени ракеты.

Кроме того, он заявил об отделении корабля (то есть о выходе на низкую орбиту). Последнее, что можно было услышать до того, как трансляция Роскосмоса прекратилась, было: "До встречи на Международной космической станции".

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-14", на котором "Федор" отправился к МКС, стартовала с Байконура на 6.38 мск 22 августа. Это был первый более чем за 30 лет пуск пилотируемого корабля без экипажа. Последний раз это был тестовый "Союз ТМ" в мае 1986 года.