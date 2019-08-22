Китайский правозащитник пропал после наблюдения за протестами в Гонконге

ПЕКИН, 22 авг – РИА Новости. Китайский активист и юрист по правам человека Чэнь Цюши пропал после того, как побывал на протестах в Гонконге на прошлых выходных, сообщает газета Китайский активист и юрист по правам человека Чэнь Цюши пропал после того, как побывал на протестах в Гонконге на прошлых выходных, сообщает газета South China Morning Post

По данным издания, проживающий в Пекине 33-летний юрист и комментатор Чэнь Цюши отправился в Гонконг в минувшую субботу как турист, где он побывал на проправительственной демонстрации, а после также наблюдал за воскресной акцией протеста, в которой приняли участие сотни тысяч антиправительственных демонстрантов. Находясь в Гонконге, он опубликовал несколько видео и обзоров на своей странице в китайской социальной сети Weibo, которые в настоящее время уже удалены.

В одном из своих последних видео из аэропорта Гонконга 13 августа правозащитник заявил, что он вынужден сократить свою поездку и вернуться из-за давления полиции и ассоциации юристов.

Издание сообщает, что в среду еще один правозащитник Сюй Чжихань опубликовал сообщение в соцсети о том, что Чэнь Цюши вернулся, но он не может с ним связаться. Газета также не смогла с ними связаться.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, начались в Гонконге в начале июне. Подовом для рассмотрения этой поправки стало совершенное жителем Гонконга убийство своей девушки на Тайване. Из-за отсутствия соглашения об экстрадиции, подозреваемого не могли выдать тайваньским властям, а ведение переговоров о таком соглашении было проблематично, так как центральное правительство Китая не признает суверенитета Тайваня.

Для решения проблемы правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предполагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.

После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все больше и больше сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.