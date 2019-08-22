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РИА Новости

Робота "Федора" не будут доставать из корабля сразу после приземления

07:09 22.08.2019
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© Фото : страница робота Skybot F-850 во ВКонтактеАнтропоморфный робот Skybot F-850, помощник экипажа Международной космической станции
Антропоморфный робот Skybot F-850, помощник экипажа Международной космической станции
© Фото : страница робота Skybot F-850 во ВКонтакте
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Первого российского космического антропоморфного робота "Фёдора" не будут доставать из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-14" сразу после приземления, сообщил руководитель летно-космического центра Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Александр Калери.
"Не предполагается извлечение из аппарата его на месте приземления", - сказал Калери в информационной передаче, показанной перед трансляцией запуска на сайте Роскосмоса.
Робот "Федор" впервые отправился к МКС 22 августа в корабле "Союз". Его возвращение планируется на 7 сентября.
Робот Федор
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