Робота "Федора" не будут доставать из корабля сразу после приземления

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Первого российского космического антропоморфного робота "Фёдора" не будут доставать из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-14" сразу после приземления, сообщил руководитель летно-космического центра Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Александр Калери.

"Не предполагается извлечение из аппарата его на месте приземления", - сказал Калери в информационной передаче, показанной перед трансляцией запуска на сайте Роскосмоса.