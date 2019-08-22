Квентин Тарантино впервые станет отцом

"Даниэла и Квентин Тарантино рады сообщить, что они ждут ребенка", — говорится в официальном заявлении пары.

Тарантино и певица Даниэла Пик, которая младше его на 21 год, познакомились в Израиле в 2009 году.

Позднее они расстались, но в 2015-м снова начали встречаться. В ноябре 2018-го Тарантино и Пик поженились, для 56-летнего режиссера этот брак стал первым.