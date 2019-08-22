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РИА Новости
Культура

Квентин Тарантино впервые станет отцом

04:55 22.08.2019 (обновлено: 14:38 22.08.2019)
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкРежиссер Квентин Тарантино и его супруга, израильская певица и модель Даниэла Пик
Режиссер Квентин Тарантино и его супруга, израильская певица и модель Даниэла Пик
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Американский режиссер Квентин Тарантино и его жена Даниэла впервые станут родителями, сообщает издание People.

"Даниэла и Квентин Тарантино рады сообщить, что они ждут ребенка", — говорится в официальном заявлении пары.

Тарантино и певица Даниэла Пик, которая младше его на 21 год, познакомились в Израиле в 2009 году.
Позднее они расстались, но в 2015-м снова начали встречаться. В ноябре 2018-го Тарантино и Пик поженились, для 56-летнего режиссера этот брак стал первым.
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