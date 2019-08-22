Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Украине нужно подготовиться к "объявлению войны" России — прежде всего следует полностью разорвать все отношения с ней. Такое мнение высказал в комментарии изданию Украине нужно подготовиться к "объявлению войны" России — прежде всего следует полностью разорвать все отношения с ней. Такое мнение высказал в комментарии изданию "Обозреватель" журналист, главный редактор портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

"Например, у нас многие объекты критической инфраструктуры, как, например, объекты атомной энергетики, по-прежнему, спустя пять лет после начала войны, критически зависят от поставок из России. Поставки угля у нас по-прежнему замкнуты на России", — сказал Бутусов.

Однако разрыв отношений прямо сейчас грозит Украине параличом, отметил журналист.

Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине, воссоединения Крыма с Россией и начала противостояния в Донбассе.

В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия названа "страной-агрессором". Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в свои дела — в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР.

Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.