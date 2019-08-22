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РИА Новости

Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России

04:29 22.08.2019 (обновлено: 10:56 22.08.2019)
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Украине нужно подготовиться к "объявлению войны" России — прежде всего следует полностью разорвать все отношения с ней. Такое мнение высказал в комментарии изданию "Обозреватель" журналист, главный редактор портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

"Например, у нас многие объекты критической инфраструктуры, как, например, объекты атомной энергетики, по-прежнему, спустя пять лет после начала войны, критически зависят от поставок из России. Поставки угля у нас по-прежнему замкнуты на России", — сказал Бутусов.

Однако разрыв отношений прямо сейчас грозит Украине параличом, отметил журналист.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине, воссоединения Крыма с Россией и начала противостояния в Донбассе.
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В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия названа "страной-агрессором". Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в свои дела — в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР.
Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Как отмечал премьер-министр Дмитрий Медведев, украинские власти по своей инициативе испортили отношения с Россией, но способны их реанимировать, если захотят. Однако пока, добавил он, из Киева звучат только противоречивые заявления.
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Ситуация на УкраинеЮрий БутусовДмитрий МедведевВерховная Рада УкраиныРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
У чубатых в подсознании, что надо объявить войну и тут же сдаться, чтоб также прекрасно жить, как при советской "оккупации"....
22 августа, 05:28
Victor Vorkynov
251351004
Видать трудно быть украинским смишником. Приходиться на неделе 10 раз объявлять войну России, уже воюя 5 лет в окопах.
22 августа, 04:38
CCicicipi
191520002
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