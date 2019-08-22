Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T07:47Z
https://ria.ru/20190822/1557767754.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155765/97/1557659706_0:0:1969:1107_1036x0_80_0_0_25cda33259adb787fdbc097f6101d125.jpg
РИА Новости

В Пентагоне рассказали о целях новой ракеты, запрещенной ДРСМД

04:23 22.08.2019 (обновлено: 07:47 22.08.2019)
7335
© Фото : DOD video stillИспытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии
© Фото : DOD video still
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Испытанная США ракета, ранее запрещенная ДРСМД, предназначена для сдерживания Китая, заявил министр обороны США Марк Эспер.
Пентагон 19 августа объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Договор перестал действовать 2 августа по инициативе США, которые обвинили Россию в его нарушении (Москва это отрицает). Он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров. Позднее в Пентагоне подтвердили РИА Новости, что была испытана модификация крылатой ракеты Tomahawk, предназначенная для поражения наземных целей.
В МИД России обратили внимание на то, что при испытании использовалась пусковая установка Mk-41 (такие стоят на американской военной базе в Румынии). В Москве расценили это как "явное новое подтверждение того, что эти установки предназначены для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет". В Пентагоне в свою очередь заявили, что для испытаний действительно использовалась Mk-41, но другой конфигурации, чем та, что стоит в Румынии.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством компании Высококачественные автомобильные дороги - подрядчиками строительства трассы Таврида Р260
21 августа, 18:51РИА Новости
Путин пообещал ответ на испытания США новой ракеты
"Мы должны обеспечить, чтобы по мере надобности у нас был потенциал для сдерживания плохого поведения Китая, чтобы у нас была возможность нанести удар по ним со средней дальности", - заявил Эспер, отвечая на вопрос, кому посылает сигнал это испытание — России или Китаю.
На вопрос, какую из двух стран США считают большей угрозой, Эспер ответил, что в долгосрочной перспективе это Китай.
"Китай — приоритет номер один для нашего министерства... Думаю, что в долгосрочной перспективе Китай более крупный вызов (чем Россия — ред.), учитывая его экономическую мощь, политический вес и амбиции", - сказал Эспер.
Совет Безопасности ООН соберется в четверг, чтобы обсудить планы США по разработке и размещению новых ракет средней дальности, заседание созывают Россия и Китай. Как отмечается в запросе, который направила российская делегация совместно с китайскими партнерами, заседание планируется провести по пункту повестки "угрозы международному миру и безопасности". Ожидается, что с докладом перед членами Совбеза выступит замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.
Президент РФ Владимир Путин
21 августа, 19:22РИА Новости
Путин обеспокоен тем, что испытанную США ракету могут разместить в Европе
14013431
Обсудить 1
Министерство обороны СШАКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Здание Пентагона. Архивное фото
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России
Штаб-квартира Министерства обороны США
Глава Пентагона назвал сроки создания гиперзвукового оружия
Лента
новостей
Военнослужащие армии Украины
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
Поиски ребенка в лесу
В нижегородском лесу нашли живой пропавшую девочку
Ирина Алашкевич
Назван доход за год чиновницы, оказавшейся в центре скандала из-за Тулуна
Титаник в доке порта Саутгемптон перед отправлением
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях "Титаника"
Старший бортпроводник аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дмитрий Ивлицкий
RT запустил продажу футболок с фразой бортпроводника А321
Фото, опубликованное Джессикой Джордж в Twitter
Девушка без комплексов устроила селфи-фотосессию в метро и прославилась
Автомобиль скорой медицинской помощи
СМИ: сотрудник "Магнита" умер на совещании от передозировки наркотиков
Президент США Дональд Трамп
Трамп приглашает Путина в G8 и вычеркивает Украину из истории
Армия САР заняла Хан-Шейхун
Сирийская армия заняла крупнейший оплот террористов в Идлибе Хан-Шейхун
Историк Зураб Гаджиев отвечает на вопросы Рамзана Кадырова
Дагестанский историк ответил Кадырову на вопросы об имаме Шамиле
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии
Путин пообещал ответ на испытания США новой ракеты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10Эксперт объяснил, что стало точкой падения дипотношений СССР и Германии
00:50Закон об увеличении акцизов принесет Дагестану дополнительно 1 млрд рублей
00:47В Крыму стартует фестиваль Koktebel Jazz Party
00:44Комиссия Госдумы по вмешательству в дела РФ проведет первое заседание
00:40Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"
00:39YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
00:34Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
00:34Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
Лента новостейМолния