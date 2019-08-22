В Пентагоне рассказали о целях новой ракеты, запрещенной ДРСМД

ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Испытанная США ракета, ранее запрещенная ДРСМД, предназначена для сдерживания Китая, заявил министр обороны США Марк Эспер.

Пентагон 19 августа объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Договор перестал действовать 2 августа по инициативе США, которые обвинили Россию в его нарушении (Москва это отрицает). Он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров. Позднее в Пентагоне подтвердили РИА Новости, что была испытана модификация крылатой ракеты Tomahawk, предназначенная для поражения наземных целей.

В МИД России обратили внимание на то, что при испытании использовалась пусковая установка Mk-41 (такие стоят на американской военной базе в Румынии). В Москве расценили это как "явное новое подтверждение того, что эти установки предназначены для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет". В Пентагоне в свою очередь заявили, что для испытаний действительно использовалась Mk-41, но другой конфигурации, чем та, что стоит в Румынии.

"Мы должны обеспечить, чтобы по мере надобности у нас был потенциал для сдерживания плохого поведения Китая, чтобы у нас была возможность нанести удар по ним со средней дальности", - заявил Эспер, отвечая на вопрос, кому посылает сигнал это испытание — России или Китаю.

На вопрос, какую из двух стран США считают большей угрозой, Эспер ответил, что в долгосрочной перспективе это Китай.

"Китай — приоритет номер один для нашего министерства... Думаю, что в долгосрочной перспективе Китай более крупный вызов (чем Россия — ред.), учитывая его экономическую мощь, политический вес и амбиции", - сказал Эспер.