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РИА Новости

Украинцам предложили запастись газом на зиму

04:10 22.08.2019 (обновлено: 11:00 22.08.2019)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынКонфорка газовой плиты
Конфорка газовой плиты
© РИА Новости / Павел Лисицын
КИЕВ, 22 авг — РИА Новости. "Нафтогаз" предложил украинцам купить газ по фиксированной "летней" цене, чтобы сэкономить зимой, сообщил глава компании Андрей Коболев.

"Украина взяла на себя обязательства обеспечивать рыночные цены на газ с 1 января 2020 года, и это сейчас отражено в постановлениях правительства. Чтобы дать вам больше контроля над ситуацией, мы запускаем продукт "Газовый запас", воспользоваться которым сможет каждый житель Украины, который покупает газ. Суть предложения проста: вы можете заранее приобрести необходимый вам объем газа по фиксированной летней низкой цене. А использовать его — зимой", — написал он в фейсбуке.

По словам Коболева, предложение будет действовать до 25 сентября. На одну семью можно купить до 25 тысяч кубометров газа по фиксированной цене.
С 2014 года украинские власти неоднократно повышали цену на газ для населения. Это было ключевым условием МВФ для выделения Киеву очередного транша кредита. Так, с 2013 по 2018 год цена на газ выросла более чем в десять раз: с 725 гривен до 8,5 тысячи за тысячу кубометров. Этим летом цены несколько снизились, но, по прогнозу Нацбанка, осенью они снова вырастут на 15 процентов.
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Ситуация на УкраинеАндрей КоболевНафтогаз УкраиныУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Лучше балонами запастись и горохом. Гороха наелся - балон заправил.
22 августа, 05:36
kkvnpred
10111002
Нормально, заполнят газом все кастрюли и перезимуют.
22 августа, 06:01
ЛКЛысый Кучерявый
640000
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