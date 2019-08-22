Умер известный ученый-геофизик, академик РАН Сергей Федотов

"20 августа, на 89-м году жизни скончался известный российский ученый-геофизик, сейсмолог и вулканолог с мировым именем, доктор физико-математических наук, профессор, академик Сергей Александрович Федотов — директор Института вулканологии ДВНЦ АН СССР и Института вулканологии ДВО РАН с 1971 по 2004 годы", - говорится в сообщении.