Умер известный ученый-геофизик, академик РАН Сергей Федотов

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Академик Российской академии наук (РАН), известный сейсмолог и вулканолог Сергей Федотов скончался на 89-м году жизни, сообщается на сайте Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН (ДВО РАН).
"20 августа, на 89-м году жизни скончался известный российский ученый-геофизик, сейсмолог и вулканолог с мировым именем, доктор физико-математических наук, профессор, академик Сергей Александрович Федотов — директор Института вулканологии ДВНЦ АН СССР и Института вулканологии ДВО РАН с 1971 по 2004 годы", - говорится в сообщении.
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН выразил глубокие соболезнования родным и близким ученого.