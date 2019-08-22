Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T03:08Z
https://ria.ru/20190822/1557767025.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155753/12/1557531251_0:190:3072:1917_1036x0_80_0_0_34878ab3f884d4fb252193579525ef78.jpg
РИА Новости

Разработчик рассказал, когда стоит ожидать первые беспилотные поезда РЖД

03:36 22.08.2019
1036
© РИА Новости / Максим БлиновЭлектропоезд
Электропоезд
© РИА Новости / Максим Блинов
Электропоезд. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Беспилотные поезда на Российских железных дорогах могут быть запущены в ближайшие два-три года, рассказала в интервью РИА Новости президент компании Cognitive Technologies, разрабатывающей системы беспилотного вождения, Ольга Ускова.
Сейчас в России все пассажирские поезда, курсирующие по путям общего пользования, управляются машинистом. В сентябре 2018 года в РЖД сообщали РИА Новости, что компания в 2019 году протестирует беспилотные "Ласточки" на Московском центральном кольце. Замгендиректора РЖД Сергей Кобзев в октябре того же года говорил, что компания в ноябре 2019 года продемонстрирует на МЦК такие поезда.
"У нас сейчас направление большое с железными дорогами, со всем, что связано с рельсами, поездами. Я думаю, что можно ожидать в ближайшие два-три года беспилотные поезда от РЖД в России", - сказала Ускова.
Электропоезд Ласточка на участке Московского центрального кольца между станциями Лужники и Площадь Гагарина
26 июня, 13:49РИА Новости
РЖД получили первую "Ласточку" с системой для беспилотных поездов
Первый отечественный прототип локомотива с возможностью автономного управления, по ее словам, уже готов и был представлен в июле в рамках Ассамблеи начальников железных дорог. Совместный проект направлен на повышение безопасности движения железнодорожного транспорта и пропускной способности сортировочных станций.
Разработанная компанией система компьютерного зрения позволяет на скоростях до 60 километров в час определять железнодорожные пути, положение стрелок на расстояниях до 70 метров, четыре вида сигналов светофоров на расстояниях до 200 метров, людей и иные препятствия на пути следования локомотива на расстояниях до 70 метров, а также наличие на пути следования локомотива состава, с которым будет производиться сцепка, на дистанциях до 100 метров.
"Основным конкурентным преимуществом нашего решения является возможность безопасной работы в любых погодных условиях: дождь, метель и туман - и при любой освещенности. Его внедрение позволит снизить число происшествий и пострадавших на 30–40%", - заявила глава компании-разработчика.
Пассажиры в плацкартном вагоне поезда
24 июня, 09:02РИА Новости
ФАС предложила реформу тарифов в плацкарте, сообщил "Ъ"
811002
Обсудить 0
РЖДРоссияЭкономика
Рекомендуем
Поиски ребенка в лесу
В нижегородском лесу нашли живой пропавшую девочку
РИА
Новости
Автомобиль скорой медицинской помощи
СМИ: сотрудник "Магнита" умер на совещании от передозировки наркотиков
Титаник в доке порта Саутгемптон перед отправлением
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях "Титаника"
Фото, опубликованное Джессикой Джордж в Twitter
Девушка без комплексов устроила селфи-фотосессию в метро и прославилась
Лента
новостей
Старший бортпроводник аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дмитрий Ивлицкий
RT запустил продажу футболок с фразой бортпроводника А321
Историк Зураб Гаджиев отвечает на вопросы Рамзана Кадырова
Дагестанский историк ответил Кадырову на вопросы об имаме Шамиле
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Президент США Дональд Трамп
Трамп приглашает Путина в G8 и вычеркивает Украину из истории
Ирина Алашкевич
Назван доход за год чиновницы, оказавшейся в центре скандала из-за Тулуна
Армия САР заняла Хан-Шейхун
Сирийская армия заняла крупнейший оплот террористов в Идлибе Хан-Шейхун
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина
Лидию Федосееву-Шукшину ночью перевезли из Болгарии в Москву
Озеро Рупукунд
Ученые раскрыли вековую тайну Озера Скелетов
Скорая помощь на улице Стамбула
Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
Кадр из фильма Человек-паук
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10Эксперт объяснил, что стало точкой падения дипотношений СССР и Германии
00:50Закон об увеличении акцизов принесет Дагестану дополнительно 1 млрд рублей
00:47В Крыму стартует фестиваль Koktebel Jazz Party
00:44Комиссия Госдумы по вмешательству в дела РФ проведет первое заседание
00:40Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"
00:39YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
00:34Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
00:34Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
Лента новостейМолния