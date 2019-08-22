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РИА Новости

В Роспотребнадзоре предупредили о вероятности новой вспышки эпидемии Эболы

03:05 22.08.2019 (обновлено: 09:05 22.08.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРоссийские медики разработали вакцину против лихорадки Эбола
Российские медики разработали вакцину против лихорадки Эбола
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Российские медики разработали вакцину против лихорадки Эбола. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Африканская эпидемия, вызванная вирусом Эбола, закончилась, но нельзя прекращать работу, так как остается вероятность новой вспышки, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Эпидемия ликвидирована, но нельзя прекращать работу, вероятность новой вспышки, к сожалению, есть всегда", - рассказала Попова.
Она отметила, что на сегодняшний день специалисты Роспотребнадзора обеспечивают в Западной Африке готовность к проведению лабораторной диагностики особо опасных инфекционных заболеваний, в том числе и лихорадки Эбола.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.
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19 августа, 15:13РИА Новости
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Анна ПоповаРоспотребнадзорВОЗСьерра-ЛеонеЛиберияГвинея
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