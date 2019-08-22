В Роспотребнадзоре предупредили о вероятности новой вспышки эпидемии Эболы

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Африканская эпидемия, вызванная вирусом Эбола, закончилась, но нельзя прекращать работу, так как остается вероятность новой вспышки, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Эпидемия ликвидирована, но нельзя прекращать работу, вероятность новой вспышки, к сожалению, есть всегда", - рассказала Попова.

Она отметила, что на сегодняшний день специалисты Роспотребнадзора обеспечивают в Западной Африке готовность к проведению лабораторной диагностики особо опасных инфекционных заболеваний, в том числе и лихорадки Эбола.