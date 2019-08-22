Робот "Федор" в четверг впервые полетит в космос

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" через несколько часов впервые в истории отечественной космонавтики отправит на орбиту человекоподобного робота – андроид "Федор" стартует с космодрома Байконур на борту корабля "Союз МС-14" и вернется на Землю через 17 дней.

"Двадцать второго августа в 6.38 мск с космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-14". На его борту находится антропоморфный робот Skybot F-850 (новое имя робота "Федора" - ред.)" - говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

Одна из основных задач полета - протестировать на безжизненной машине систему обеспечения безопасности полетов космонавтов. В сентябре с Байконура стартует последняя ракета "Союз-ФГ" с украинской аналоговой системой управления. Все пилотируемые запуски со 2020 года переведут на ракету "Союз-2.1а" с российской цифровой системой управления.

Чтобы новую ракету допустили к полетам с космонавтами, ее необходимо квалифицировать – исследовать взаимодействие цифровых систем носителя с аналоговой системой аварийного спасения, которая срабатывает в случае ЧП. Поэтому испытательный пуск планировался без экипажа, но с "Федором" на борту корабля. Ему предстоит оценить перегрузки и особенности полета на новой ракете.

Во время полета в космос "Федор" расположится в кресле командира корабля "Союз". Трогать "Федору" ничего не позволят, чтобы не сломал, но и скучать не дадут. Он будет вести предстартовый репортаж, давать комментарии о состоянии систем "Союза", а также снимать видео на камеры в "глазах".

Попутчицей робота, а заодно индикатором невесомости, станет вязаная игрушка в виде космонавта "Маруся". Трансляцию необычного старта можно будет посмотреть на сайте госкорпорации.

Через 8 минут 49 секунд ракета выведет корабль на орбиту, и тот возьмет курс на Международную космическую станцию. Поскольку выбрана двухсуточная схема полета, "Федор" прибудет к цели 24 августа, два дня проведя в одиночестве. Стыковка запланирована на 8.30 мск в субботу в автоматическом режиме. Еще пара часов понадобится для выравнивания давления между кораблем и станцией и проверку герметичности. Затем экипаж МКС откроет переходный люк в корабль и вытащит робота.

На борту станции "Федора" встретят российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов, астронавты НАСА Ник Хейг, Кристина Кук, Эндрю Морган и представитель Европейского космического агентства Лука Пармитано. За две недели робот поучаствует в нескольких экспериментах; управлять его движениями будет Скворцов с помощью специального костюма, считывающего движения оператора. Космонавт будет управлять роботом словно аватаром, как в известном одноименном фильме Джеймса Кэмерона.

С роботом можно будет не только поработать, но и отдохнуть. Разработчики сообщили, что научили его шутить и философствовать.

Из спасателей в космонавты

"Федор" будет не первым человекоподобным роботом на МКС. Его предшественник, американский Robonaut-2, "прожил" на станции семь лет, с 2011 по 2018 год. Он постоянно ломался, и весной прошлого года его вернули на Землю для доработки. Как рассказали РИА Новости в НАСА, робота могут снова доставить на МКС в конце года.

Для российского робота-космонавта грядущий полет станет лишь началом карьеры. В будущем он вернется на МКС, чтобы выйти в открытый космос, чего из антропоморфных роботов еще никто не делал.

Как было анонсировано в Twitter "Федора", для большей функциональности ненужные для работы в открытом космосе ноги ему поменяют на дополнительную пару рук. В ближайшей перспективе он будет единственным российским андроидом, поскольку Роскосмос закрыл параллельный проект по созданию специализированного "Косморобота" для работы в открытом космосе.

Разработка "Федора" началась в 2014 году по заказу МЧС в рамках проекта "Спасатель" Фонда перспективных исследований. Изначально робота в космос отправлять не собирались, хотя в его основу были заложены наработки по проектам SAR-400 и SAR-401, которые предлагались до этого Роскосмосу.

Разрабатывавшийся андроид-спасатель под управлением находящегося в безопасном месте оператора должен был пробираться через завалы и вытаскивать пострадавших из-под обломков зданий, помогать людям выбираться из пожаров, работать в зонах с химическим и радиационным заражением. Для этого его научили ходить по лестнице, водить автомобиль, использовать электроинструмент спасателей.

Параллельно с этим робот получил и другие навыки: садиться на шпагат, стрелять с двух рук и делать уколы шприцем. К слову, он умеет работать дрелью и окажется на МКС в годовщину обнаружения "дырки" в "Союзе".

К 2016 году, когда проект был окончательно разработан, в спасательной службе ему места не нашлось, и тогда его решили отправить в космос – но не просто так, а для испытания нового российского корабля "Федерация". Новый проект назвали "Испытатель", а полет запланировали на 2021 год, но из-за задержки изготовления корабля сроки съехали на 2022 год.

В будущем "Федор" должен стать не только испытателем "Федерации", но и отправиться на ней в облет Луны, а в отдаленной перспективе потомки "Федора" должны высадиться на ее поверхность.

В 2018 году появилась идея отправить робота в космос на несколько лет раньше – уже в 2019 году. Возможность появилась в связи с необходимостью тестового запуска "Союза" без экипажа на борту. Как рассказал ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, изначально планировалось послать в космос сразу двух андроидов. Проект получил в Роскосмосе условное название "киберэкипаж". Однако после серии экспериментов стало понятно, что в таком случае возникнут трудности при погрузке роботов в корабль, а на российском сегменте МКС для них не хватит места.

По физическим требованиям, предъявляемым к экипажу "Союза", "Федор" проходил с натяжками. Его рост в 180 сантиметров вполне вписывался в установленные Центром подготовки космонавтов ограничения по росту - 190 сантиметров, однако железный скелет оказался тяжеловат – 160 килограммов против ограничения в 95 для живых членов экипажа. Чтобы "Федор" не продавил кресло, его пришлось усилить металлической рамой. Кроме того, оказалось, что у робота "кость широкая" - "Федора" немного ужали в плечах, чтобы он легче проходил в люк.

В настоящее время модификация антропоморфного робота сильно отличается от его "предшественников". Например, в новой версии изменены электронная компонентная база, материал пластиковых элементов и система управления.

Что в имени тебе моем

Свое новое имя – "Федор" (Final Experimental Demonstration Object Research, или Финальный Экспериментальный Демонстрационный Объект Исследований) – робот получил в 2016 году от Дмитрия Рогозина, курировавшего Фонд перспективных исследований. Почему андроиду дали именно такое имя, не пояснялось, но известно, что так зовут старшего внука Рогозина.

До этого робот фигурировал под названием "Аватар". Недавно он снова сменил имя. Перед полетом в космос доработанную для Роскосмоса версию переименовали в Skybot F-850. Глава Роскосмоса в Twitter написал, что робот попросил о новом имени сам.

Поясняя, что значит буква F после имени Skybot, Рогозин рассказал, что она указывает на серию робота. "F.E.D.O.R. - это имя семейства аватаров, их первого поколения. F - как раз означает принадлежность к этому поколению", - написал он. Что означает число 850, Рогозин не пояснил.

Под полет "Федора" разработана специальная эмблема миссии. Она создана по мотивам фрески Микеланджело "Сотворение Адама". На ней изображены кисти рук робота и человека в скафандре, тянущиеся друг к другу на фоне космоса. Рядом показаны корабль "Союз" и Международная космическая станция. Эмблема подписана сверху и снизу, соответственно, Skybot F-850 и "Союз МС-14". Сама знаменитая фреска Микеланджело, написанная около 1511 года, расположена на потолке Сикстинской капеллы в Ватикане и посвящена сотворению человека по образу Бога. На фреске Бог тянется рукой к находящемуся напротив него Адаму.

Возвращение героя

На станции робот пробудет 14 суток, а всего вне Земли – 17 дней. Это больше, чем обычно проводят на орбите космические туристы - около 10 суток. Перед возвращением домой "Федора" снова усадят в командирское кресло "Союза". В 21.13 мск 6 сентября корабль в автоматическом режиме отстыкуется от МКС и начнет спуск с орбиты. Спускаемый аппарат с "Федором" на борту, как ожидается, приземлится в Казахстане в 00.35 7-го числа.