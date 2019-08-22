Нужно ли ходить на лекции: как выглядит онлайн-образование в России

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Александр Лесных. К 2021-му сегмент образовательных онлайн-услуг в стране вырастет до 53,3 миллиарда рублей в год, уверены авторы исследования, проведенного по инициативе "Нетология-групп". Хотя это лишь 2,5% всего рынка, аналитики не сомневаются: будущее — за синтезом традиционных методов преподавания с современными IT-технологиями. Накануне нового учебного года РИА Новости выясняет перспективы интернет-образования.

Университеты в авангарде

В ежегодном докладе о главных интернет-трендах известный аналитик Мэри Микер сообщает, что с 2012 по 2017 год доля студентов, записавшихся только на традиционные офлайн-лекции, упала с 74% до 67% — и так по всему миру.

"Россия не исключение. В некоторых сегментах, мне кажется, мы даже быстрее растем. Причем при отсутствии специальных программ или льгот для инвестиций мы видим, что интерес инвесторов к этому рынку усиливается", — говорит вице-президент фонда "Сколково" Константин Паршин.

Разумеется, благодаря высокому спросу на онлайн-курсы рынок переживает взрывной рост и развивается в два-три раза быстрее обычного. Основным драйвером в ближайшие годы останется высшее образование — если в 2016-м на этот сегмент приходилось около семи миллиардов рублей, то к 2021-му будет 15 миллиардов.

Доля частного бизнеса в этой области очень мала, и в основном развитием образовательных онлайн-технологий для студентов занимаются сами университеты. Примечательно, что отечественные вузы не только закупают зарубежные онлайн-курсы, но и выпускают собственные, пользующиеся популярностью у иностранцев.

"Российские университеты давно перестали быть лишь потребителями импортного образовательного контента, — рассказывает проректор Высшей школы экономики Сергей Рощин в интервью РИА Новости. — Более полутора миллионов человек слушают наши онлайн-курсы по всему миру. Сейчас мы предлагаем 90 различных курсов, из которых 40 — на английском языке. Их популярность подтверждается статистикой — половина выбирает англоязычные программы".

Отметим, что для вузов создание таких курсов далеко не всегда подразумевает коммерческую выгоду. Зачастую речь идет о позиционировании и брендировании, выполнении миссии университета. Ведь эффективность высших учебных заведений измеряется не прибылью.

Что касается внедрения онлайн-курсов в учебные программы, самый важный момент — не противопоставлять традиционное образование онлайн-технологиям, а работать над созданием эффективной образовательной системы с учетом всех возможностей транслируемых знаний, уверен Рощин.

Иными словами, онлайн-курсы должны применяться вместе с традиционными формами обучения. В этом смысле в большинстве университетов стараются придерживаться стратегии blended-learning, когда часть курса преподается в онлайн-формате, а часть — в аудиториях.

Во ВШЭ онлайн-курсы включены во все образовательные программы на всех факультетах и каждый бакалавр проходит как минимум один из них. Кроме того, студенты могут самостоятельно выбирать дополнительные курсы, которые потом идут в зачет изученных ими дисциплин.

Интерес студентов к онлайн-обучению постоянно растет: в прошлом учебном году институт использовал около 400 различных онлайн-курсов. Почти 100 из них были записаны в стенах университета, остальные — ведущими отечественными и зарубежными вузами.

Тем не менее, по словам Рощина, внедрение онлайн-курсов в образовательные программы сталкивается с недостатками действующей нормативно-правовой базы. И если со стороны Министерства науки и высшего образования никаких ограничений нет, то с Рособрнадзором иногда возникают проблемы.

"У ведомства есть различные требования по кадровому составу, методическим материалам, которые должны принадлежать университету. А это препятствует использованию каких-то внешних онлайн-курсов, поскольку преподаватель, их читающий, университету не принадлежит. Это влияет на параметры, важные для аккредитации, и остается весомой проблемой", — сетует проректор. Сергей Рощин Проректор Высшей школы экономики Проректор Высшей школы экономики

© Фото : предоставлено пресс-службой НИУ ВШЭ Преподаватели Высшей школы экономики записывают онлайн-курсы 1 из 3 Преподаватели Высшей школы экономики записывают онлайн-курсы © Фото : предоставлено пресс-службой НИУ ВШЭ © Фото : предоставлено пресс-службой НИУ ВШЭ Преподаватели Высшей школы экономики записывают онлайн-курсы 2 из 3 Преподаватели Высшей школы экономики записывают онлайн-курсы © Фото : предоставлено пресс-службой НИУ ВШЭ © Фото : предоставлено пресс-службой НИУ ВШЭ Студенты Высшей школы экономики 3 из 3 Студенты Высшей школы экономики © Фото : предоставлено пресс-службой НИУ ВШЭ 1 из 3 Преподаватели Высшей школы экономики записывают онлайн-курсы © Фото : предоставлено пресс-службой НИУ ВШЭ 2 из 3 Преподаватели Высшей школы экономики записывают онлайн-курсы © Фото : предоставлено пресс-службой НИУ ВШЭ 3 из 3 Студенты Высшей школы экономики © Фото : предоставлено пресс-службой НИУ ВШЭ

Экран вместо парты

С дополнительным школьным образованием совершенно другая ситуация. К 2021-му году этот рынок вырастет почти до 150 миллиардов рублей, причем, как и сейчас, на 100% будет обеспечен частными компаниями. А доля онлайн-образования в этом сегменте увеличится до десяти миллиардов рублей.

Свои проекты есть у нескольких IT-гигантов. Например, "Ростелеком" и "Яндекс" продвигают платформы, помогающие школьникам подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ. Но это не значит, что весь рынок поделил крупный бизнес: все чаще сюда выходят те, кто раньше занимался частным репетиторством.

Одним из первых так поступил бывший студент МФТИ Юрий Спивак. С первого курса института он преподавал математику школьникам — тогда у него было порядка восьми постоянных учеников. В 2011-м, на пятом курсе, Юрий открыл офлайн-школу "Хочу знать!" и за шесть лет превратил ее в организацию с годовой выручкой 30 миллионов рублей, готовившую около тысячи учеников в год.

В беседе с РИА Новости Юрий рассказал, что еще тогда вместе с преподавателями своей школы записал почти пять тысяч уроков, которые можно было бесплатно посмотреть на популярных хостингах — YouTube и "ВКонтакте". Всего же, по статистике, на одном только YouTube ежегодно транслируется 4,5 миллиарда часов обучающих видеороликов.

"Это очень простой контент — листочек, ручка, камера снимает все сверху, преподаватель что-то объясняет. Но собирает сотни тысяч просмотров. О востребованности говорит даже то, что мне сообщали дети из маленьких провинциальных городов: они смотрели мои видеоуроки всей школой. Однажды признались, что только благодаря им сдали ЕГЭ", — вспоминает предприниматель.

Спустя несколько лет Юрий продал офлайн-школу и запустил совместный онлайн-проект с одним из профильных порталов — набрал группу из 250 школьников, которые занимались уже на платной основе. Такие курсы хороши тем, что обходятся дешевле ученикам и их родителям (около двух тысяч рублей за месяц занятий), а репетитор при этом зарабатывает гораздо больше, привлекая столько учеников, сколько он никак не набрал бы в офлайне.

Такая модель положительно сказывается и на самих уроках. "В офлайне ученик с преподавателем встретился, позанимался и они разошлись до следующего занятия. Теперь же обучение становится непрерывным — вот у тебя прошел вебинар, вот у тебя есть видео для повторения, вот ты задал вопрос и тут же получил ответ", — объясняет Спивак.

Репетитор для репетиторов

Как и в любой активно развивающейся области, в онлайн-образовании возникают и совершенно новые направления. Сейчас Юрий Спивак занят онлайн-курсами, предназначенными для самих репетиторов. Они учатся создавать образовательный контент, доводить его до аудитории и грамотно выстраивать собственные школы с точки зрения бизнеса. Иными словами, обычные репетиторы превращаются в преподавателей-блогеров.

© Фото : из личного архива Юрия Спивака Юрий Спивак, создатель онлайн-школы для репетиторов 1 из 2 Юрий Спивак, создатель онлайн-школы для репетиторов © Фото : из личного архива Юрия Спивака © Фото : из личного архива Юрия Спивака Юрий Спивак, создатель онлайн-школы для репетиторов 2 из 2 Юрий Спивак, создатель онлайн-школы для репетиторов © Фото : из личного архива Юрия Спивака 1 из 2 Юрий Спивак, создатель онлайн-школы для репетиторов © Фото : из личного архива Юрия Спивака 2 из 2 Юрий Спивак, создатель онлайн-школы для репетиторов © Фото : из личного архива Юрия Спивака

В соцсети, чаще всего в Instagram, они выкладывают бесплатный контент и рекламируют платные курсы. На стотысячную аудиторию обычно приходится 300-400 платных учеников.

Кроме того, у онлайн-репетиторов есть так называемая группа поддержки — несколько человек с частичной занятостью, обслуживающих выстроенную систему. Они проверяют домашние задания, переписываются с учениками в чатах, отвечают им на насущные вопросы и так далее. И зарабатывают гораздо больше офлайн-репетиторов — до миллиона рублей в месяц.

Хочу все знать

В своем исследовании Мэри Микер утверждает, что в онлайн-образовании до сих пор наблюдается большой перекос в сторону технологической тематики. Так, около 80% выручки одной из крупнейших в мире образовательных платформ — Coursera — приходятся на курсы по машинному обучению, криптовалютам, анализу данных и бизнесу.

В России, согласно исследованию Академии HeadHunter, все иначе. Около 35% опрошенных выбрали бы онлайн-курсы по английскому языку. Еще 23% предпочли развитие личной карьеры, чуть меньше — управление персоналом.