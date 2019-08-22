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РИА Новости

Нужно ли ходить на лекции: как выглядит онлайн-образование в России

08:00 22.08.2019 (обновлено: 11:06 22.08.2019)
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© Фото : предоставлено пресс-службой НИУ ВШЭСтуденты Высшей школы экономики
Студенты Высшей школы экономики
© Фото : предоставлено пресс-службой НИУ ВШЭ
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Александр Лесных. К 2021-му сегмент образовательных онлайн-услуг в стране вырастет до 53,3 миллиарда рублей в год, уверены авторы исследования, проведенного по инициативе "Нетология-групп". Хотя это лишь 2,5% всего рынка, аналитики не сомневаются: будущее — за синтезом традиционных методов преподавания с современными IT-технологиями. Накануне нового учебного года РИА Новости выясняет перспективы интернет-образования.

Университеты в авангарде

В ежегодном докладе о главных интернет-трендах известный аналитик Мэри Микер сообщает, что с 2012 по 2017 год доля студентов, записавшихся только на традиционные офлайн-лекции, упала с 74% до 67% — и так по всему миру.
"Россия не исключение. В некоторых сегментах, мне кажется, мы даже быстрее растем. Причем при отсутствии специальных программ или льгот для инвестиций мы видим, что интерес инвесторов к этому рынку усиливается", — говорит вице-президент фонда "Сколково" Константин Паршин.
Разумеется, благодаря высокому спросу на онлайн-курсы рынок переживает взрывной рост и развивается в два-три раза быстрее обычного. Основным драйвером в ближайшие годы останется высшее образование — если в 2016-м на этот сегмент приходилось около семи миллиардов рублей, то к 2021-му будет 15 миллиардов.
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Доля частного бизнеса в этой области очень мала, и в основном развитием образовательных онлайн-технологий для студентов занимаются сами университеты. Примечательно, что отечественные вузы не только закупают зарубежные онлайн-курсы, но и выпускают собственные, пользующиеся популярностью у иностранцев.

"Российские университеты давно перестали быть лишь потребителями импортного образовательного контента, — рассказывает проректор Высшей школы экономики Сергей Рощин в интервью РИА Новости. — Более полутора миллионов человек слушают наши онлайн-курсы по всему миру. Сейчас мы предлагаем 90 различных курсов, из которых 40 — на английском языке. Их популярность подтверждается статистикой — половина выбирает англоязычные программы".

Отметим, что для вузов создание таких курсов далеко не всегда подразумевает коммерческую выгоду. Зачастую речь идет о позиционировании и брендировании, выполнении миссии университета. Ведь эффективность высших учебных заведений измеряется не прибылью.
Что касается внедрения онлайн-курсов в учебные программы, самый важный момент — не противопоставлять традиционное образование онлайн-технологиям, а работать над созданием эффективной образовательной системы с учетом всех возможностей транслируемых знаний, уверен Рощин.
Иными словами, онлайн-курсы должны применяться вместе с традиционными формами обучения. В этом смысле в большинстве университетов стараются придерживаться стратегии blended-learning, когда часть курса преподается в онлайн-формате, а часть — в аудиториях.
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Во ВШЭ онлайн-курсы включены во все образовательные программы на всех факультетах и каждый бакалавр проходит как минимум один из них. Кроме того, студенты могут самостоятельно выбирать дополнительные курсы, которые потом идут в зачет изученных ими дисциплин.
Интерес студентов к онлайн-обучению постоянно растет: в прошлом учебном году институт использовал около 400 различных онлайн-курсов. Почти 100 из них были записаны в стенах университета, остальные — ведущими отечественными и зарубежными вузами.
Тем не менее, по словам Рощина, внедрение онлайн-курсов в образовательные программы сталкивается с недостатками действующей нормативно-правовой базы. И если со стороны Министерства науки и высшего образования никаких ограничений нет, то с Рособрнадзором иногда возникают проблемы.

"У ведомства есть различные требования по кадровому составу, методическим материалам, которые должны принадлежать университету. А это препятствует использованию каких-то внешних онлайн-курсов, поскольку преподаватель, их читающий, университету не принадлежит. Это влияет на параметры, важные для аккредитации, и остается весомой проблемой", — сетует проректор.

Проректор Высшей школы экономики Сергей Рощин
Сергей Рощин
Проректор Высшей школы экономики
© Фото : предоставлено пресс-службой НИУ ВШЭПреподаватели Высшей школы экономики записывают онлайн-курсы
Преподаватели Высшей школы экономики записывают онлайн-курсы
1 из 3
Преподаватели Высшей школы экономики записывают онлайн-курсы
© Фото : предоставлено пресс-службой НИУ ВШЭ
© Фото : предоставлено пресс-службой НИУ ВШЭПреподаватели Высшей школы экономики записывают онлайн-курсы
Преподаватели Высшей школы экономики записывают онлайн-курсы
2 из 3
Преподаватели Высшей школы экономики записывают онлайн-курсы
© Фото : предоставлено пресс-службой НИУ ВШЭ
© Фото : предоставлено пресс-службой НИУ ВШЭСтуденты Высшей школы экономики
Студенты Высшей школы экономики
3 из 3
Студенты Высшей школы экономики
© Фото : предоставлено пресс-службой НИУ ВШЭ
1 из 3
Преподаватели Высшей школы экономики записывают онлайн-курсы
© Фото : предоставлено пресс-службой НИУ ВШЭ
2 из 3
Преподаватели Высшей школы экономики записывают онлайн-курсы
© Фото : предоставлено пресс-службой НИУ ВШЭ
3 из 3
Студенты Высшей школы экономики
© Фото : предоставлено пресс-службой НИУ ВШЭ

Экран вместо парты

С дополнительным школьным образованием совершенно другая ситуация. К 2021-му году этот рынок вырастет почти до 150 миллиардов рублей, причем, как и сейчас, на 100% будет обеспечен частными компаниями. А доля онлайн-образования в этом сегменте увеличится до десяти миллиардов рублей.
Свои проекты есть у нескольких IT-гигантов. Например, "Ростелеком" и "Яндекс" продвигают платформы, помогающие школьникам подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ. Но это не значит, что весь рынок поделил крупный бизнес: все чаще сюда выходят те, кто раньше занимался частным репетиторством.
Одним из первых так поступил бывший студент МФТИ Юрий Спивак. С первого курса института он преподавал математику школьникам — тогда у него было порядка восьми постоянных учеников. В 2011-м, на пятом курсе, Юрий открыл офлайн-школу "Хочу знать!" и за шесть лет превратил ее в организацию с годовой выручкой 30 миллионов рублей, готовившую около тысячи учеников в год.
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В беседе с РИА Новости Юрий рассказал, что еще тогда вместе с преподавателями своей школы записал почти пять тысяч уроков, которые можно было бесплатно посмотреть на популярных хостингах — YouTube и "ВКонтакте". Всего же, по статистике, на одном только YouTube ежегодно транслируется 4,5 миллиарда часов обучающих видеороликов.

"Это очень простой контент — листочек, ручка, камера снимает все сверху, преподаватель что-то объясняет. Но собирает сотни тысяч просмотров. О востребованности говорит даже то, что мне сообщали дети из маленьких провинциальных городов: они смотрели мои видеоуроки всей школой. Однажды признались, что только благодаря им сдали ЕГЭ", — вспоминает предприниматель.

Спустя несколько лет Юрий продал офлайн-школу и запустил совместный онлайн-проект с одним из профильных порталов — набрал группу из 250 школьников, которые занимались уже на платной основе. Такие курсы хороши тем, что обходятся дешевле ученикам и их родителям (около двух тысяч рублей за месяц занятий), а репетитор при этом зарабатывает гораздо больше, привлекая столько учеников, сколько он никак не набрал бы в офлайне.
Такая модель положительно сказывается и на самих уроках. "В офлайне ученик с преподавателем встретился, позанимался и они разошлись до следующего занятия. Теперь же обучение становится непрерывным — вот у тебя прошел вебинар, вот у тебя есть видео для повторения, вот ты задал вопрос и тут же получил ответ", — объясняет Спивак.

Репетитор для репетиторов

Как и в любой активно развивающейся области, в онлайн-образовании возникают и совершенно новые направления. Сейчас Юрий Спивак занят онлайн-курсами, предназначенными для самих репетиторов. Они учатся создавать образовательный контент, доводить его до аудитории и грамотно выстраивать собственные школы с точки зрения бизнеса. Иными словами, обычные репетиторы превращаются в преподавателей-блогеров.
© Фото : из личного архива Юрия СпивакаЮрий Спивак, создатель онлайн-школы для репетиторов
Юрий Спивак, создатель онлайн-школы для репетиторов
1 из 2
Юрий Спивак, создатель онлайн-школы для репетиторов
© Фото : из личного архива Юрия Спивака
© Фото : из личного архива Юрия СпивакаЮрий Спивак, создатель онлайн-школы для репетиторов
Юрий Спивак, создатель онлайн-школы для репетиторов
2 из 2
Юрий Спивак, создатель онлайн-школы для репетиторов
© Фото : из личного архива Юрия Спивака
1 из 2
Юрий Спивак, создатель онлайн-школы для репетиторов
© Фото : из личного архива Юрия Спивака
2 из 2
Юрий Спивак, создатель онлайн-школы для репетиторов
© Фото : из личного архива Юрия Спивака
В соцсети, чаще всего в Instagram, они выкладывают бесплатный контент и рекламируют платные курсы. На стотысячную аудиторию обычно приходится 300-400 платных учеников.
Кроме того, у онлайн-репетиторов есть так называемая группа поддержки — несколько человек с частичной занятостью, обслуживающих выстроенную систему. Они проверяют домашние задания, переписываются с учениками в чатах, отвечают им на насущные вопросы и так далее. И зарабатывают гораздо больше офлайн-репетиторов — до миллиона рублей в месяц.

Хочу все знать

В своем исследовании Мэри Микер утверждает, что в онлайн-образовании до сих пор наблюдается большой перекос в сторону технологической тематики. Так, около 80% выручки одной из крупнейших в мире образовательных платформ — Coursera — приходятся на курсы по машинному обучению, криптовалютам, анализу данных и бизнесу.
В России, согласно исследованию Академии HeadHunter, все иначе. Около 35% опрошенных выбрали бы онлайн-курсы по английскому языку. Еще 23% предпочли развитие личной карьеры, чуть меньше — управление персоналом.
Курсы, связанные с IT-сферой и новейшими технологиями, у российской аудитории на пятом месте — 22%. Далее идут курсы по личной эффективности, предпринимательству, маркетингу и PR, а в самом низу рейтинга — прочие языки, коммуникации, естественные науки, финансы и продажи.
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