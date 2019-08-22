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РИА Новости

"Не хотят, ну и не надо". Нужна ли России "Большая семерка"

08:00 22.08.2019 (обновлено: 19:57 22.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции "Форт Брегансон"
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Софья Мельничук. Пять лет назад Россию исключили из элитного политического клуба — "Большая восьмерка" стала "Семеркой". Теперь на Западе хотят вернуть былой формат, ведь, как показала практика, без сотрудничества с Москвой решать мировые проблемы куда сложнее. Стоит ли России вновь садиться за стол переговоров G8, разбиралось РИА Новости.

Формат, которого нет

"Сенсация: Трамп и Макрон поговорили по телефону и решили в следующем году пригласить Россию в G7". Твит американской журналистки Кайли Этвуд взбудоражил мировую общественность. По ее словам, президент США официально озвучит предложение на саммите "Большой семерки", который пройдет 25-27 августа во французском Биаррице. Она также отметила, что это именно французский лидер надоумил Трампа пригласить Россию. Тот, в свою очередь, сказал репортерам, что такое решение "целесообразно".
Макрон выразил желание вернуть Россию в элитный политический клуб во время встречи с Владимиром Путиным 20 августа. Главы государств традиционно обсуждали урегулирование ситуации на Украине, и Макрон подчеркнул, что без формата "Восьмерки" это невозможно.
Путин заметил: как можно вернуться к участию в том, чего не существует? "Сегодня это "Семерка". Что касается возможного формата в рамках восьми государств — мы никогда ни от чего не отказываемся", — уточнил он.
© AP Photo / German Federal Government / Jesco DenzelКанцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время саммита лидеров G7 в Мальбе, Канада. 2018 год
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время саммита лидеров G7 в Мальбе, Канада. 2018 год
© AP Photo / German Federal Government / Jesco Denzel
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время саммита лидеров G7 в Мальбе, Канада. 2018 год
Дональд Трамп также не раз упоминал о необходимости возобновить формат "Восьмерки". "Нравится вам это или нет, у нас есть мир, которым надо управлять", — говорил он в преддверии предыдущего саммита "Семерки" летом 2018 года.
Все это вызвало оживленную дискуссию. В Совфеде, например, посоветовали расширить формат, пригласив сразу и Россию, и Индию, и Китай. Однако уже есть G20 и зачем создавать еще одну подобную группу, не очень понятно.

Неудавшееся председательство

В июне 2014 года Россия должна была второй раз принимать "Большую восьмерку". Первоначально речь шла о "Сколково". В 2012 году Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента, говорил, что России необходимо показать партнерам "лучшее из того, что мы имеем". "Российская Кремниевая долина" как раз и могла бы послужить хорошей витриной, однако работы на объектах в срок завершить не удалось, поэтому саммит перенесли в Сочи, на горнолыжный курорт Красная Поляна.
Южный город преобразился в ходе подготовки к зимним Олимпийским играм. На благоустройство и инфраструктуру выделили полтора триллиона рублей, и возведенные там объекты соответствовали самому высокому международному уровню.
Но 25 марта 2014-го лидеры G8 объявили, что в Сочи не поедут. В общем коммюнике говорилось, что причина бойкота и приостановления председательства Москвы в "Восьмерке" — "грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Российской Федерации".
© AP Photo / POOL / Jerry LampenЗаседание лидеров G7 в ходе саммита по ядерной безопасности в Гааге, Нидерланды. 2014 год
Заседание лидеров G7 в ходе саммита по ядерной безопасности в Гааге, Нидерланды. 2014 год
© AP Photo / POOL / Jerry Lampen
Заседание лидеров G7 в ходе саммита по ядерной безопасности в Гааге, Нидерланды. 2014 год
Накануне, 24 марта, по инициативе президента США Барака Обамы в Гааге впервые с 1996 года состоялась встреча глав Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США, Канады, Еврокомиссии и Европейского совета без России. Там и было принято решение о бойкоте.
"Готовы будем у себя принять наших коллег. Если они не хотят приезжать, ну и не надо”, — откликнулся тогда Путин. Коллеги так и не приехали, а вместо Сочи отправились в Брюссель. Главной темой того саммита стал политический кризис на Украине и расширение антироссийских санкций.

Главная и единственная встреча

Контакты России с "Группой семи" начались летом 1991 года. Лидер СССР Михаил Горбачев посетил саммит в Лондоне 17 июля. Подобный формат поддерживался затем при президенте Борисе Ельцине.
В "Восьмерку" группа превратилась в 1994 году. Во второй части итальянского саммита в Неаполе российский лидер участвовал на правах равного партнера. В 1996-м первая часть прошла в формате "Семерки", еще в двух — с Россией.
"Группа восьми" — это не международная организация с уставом, секретариатом и критериями приема. Решения носят характер политических обязательств государств-участников.
По регламенту участники поочередно принимают саммиты и выполняют функцию председателя. Страна-председатель занимается подготовкой не только лидерских, но и министерских, экспертных и рабочих встреч, а также координирует работу формата. Регулярные мероприятия, которых за год от 60 до 80, ведут к главному событию — саммиту.
© РИА Новости / Дмитрий АстаховВладимир Путин поздравляет Ангелу Меркель с днем рождения перед началом заседания лидеров "Группы восьми" в Санкт-Петербурге. 2006 год
Владимир Путин поздравляет Ангелу Меркель с днем рождения перед началом заседания лидеров Группы восьми в Санкт-Петербурге. 2006 год
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Владимир Путин поздравляет Ангелу Меркель с днем рождения перед началом заседания лидеров "Группы восьми" в Санкт-Петербурге. 2006 год
Россия принимала "Большую восьмерку" в 2006 году в Санкт-Петербурге. Это была 32-я встреча глав государств. Заседания проводились в Константиновском дворце в Стрельне. Повестка была широкая: глобальная энергетическая безопасность, конфликт на Ближнем Востоке, борьба с инфекционными заболеваниями и проблемы образования. Кроме того, обсуждали торговлю России с США и вступление Москвы в ВТО.
Прорывами тот саммит не запомнился, однако с тех пор в Константиновском дворце состоялось немало важных мероприятий. В 2013-м — саммит "Большой двадцатки", в 2015-м — жеребьевка чемпионата мира по футболу. Путин там проводит рабочие встречи, в том числе в рамках Петербургского международного экономического форума.

Ритуальные телодвижения и конкретные результаты

Нынешняя инициатива Макрона по возвращению России в G8 демонстрирует его желание взять на себя роль посредника между Западом и Россией, отмечают опрошенные РИА Новости эксперты. "Макрон хочет быть медиатором для вывода российско-европейских отношений из тупика. Франция этим летом также выступила с предложением возвращения России в ПАСЕ”, — напомнил РИА Новости заместитель руководителя франко-российского аналитического центра "Обсерво" Игорь Деланоэ. И добавил, что французский лидер — убежденный европеец, но на фоне трудностей, с которыми в последние годы сталкивается Евросоюз, хочет хотя бы наладить отношения с Москвой.
Сказываются и другие факторы, в первую очередь — опасения чрезмерного сближения России с Китаем. Как указал в разговоре с РИА Новости Алексей Кузнецов, врио директора Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, в Европе пытаются убедить Москву "не дружить с Пекином". "В ЕС боятся, что Европа потеряет значение в мировой экономике окончательно", — говорит он. Конечно, для России в близких отношениях с восточным соседом есть свои риски, но они долгосрочные, а минимизировать их можно и без сближения с Европой. "Москву призывают не дружить с Китаем те, кто ввели против нее санкции", — обращает внимание на важное обстоятельство эксперт.
Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
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Москва, прежде чем принимать какое-либо решение насчет "Восьмерки", посмотрит на повестку мероприятий. "Ритуальные телодвижения вроде восстановления статуса, общего фото с другими главами государств и правительств и что-то в этом роде не очень интересуют Россию”, — считает руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ ВШЭ, Владимир Батюк.
Алексей Кузнецов подчеркивает: сейчас России важнее такие форматы, как, например, Совбез ООН. "Для решения других вопросов есть "Большая двадцатка" и БРИКС, который уже становится альтернативой "Восьмерке", — полагает он.
Так или иначе, "Большая восьмерка" по задумке — политический клуб крупных либеральных держав, в основном западных. Однако в современных реалиях концепция клуба устарела и России стремиться туда попросту невыгодно.
Лебедь, рак и щука
Вчера, 17:37РИА Новости
Лебедь, рак и щука
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МирЭммануэль МакронG7Дональд ТрампДмитрий МедведевБольшая двадцаткаG8Владимир ПутинМоскваЕвропаООНРоссия"Большая восьмерка" и вступление России в ВТОВ миреПолитика
Популярные комментарии
Не очень понятно зачем России торчать на том мероприятии, мальчиком для битья, супротив 7 откровенных врагов? Пасе и прочих подобных шараг для этого мало? И всё это не бесплатно.
22 августа, 08:30
CCicicipi
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