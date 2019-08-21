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РИА Новости

В Совфеде предложили расширить G7 до G10

09:14 21.08.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев предложил модернизировать "Большую семерку" (G7), добавив в нее Россию, Индию и Китай.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США, как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите в Биаррице. Ранее Трамп заявил, что не будет возражать против возврата России в группу семи ведущих стран мира и возобновления работы этой группы в формате G8. При этом Трамп высказал мнение, что Россия была исключена из G8 при президенте США Бараке Обаме, так как президент РФ Владимир Путин "перехитрил его".
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
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Косачев отметил, что внутри "семерки" начали понимать, что отказ от взаимодействия с Россией превратил прежде могущественную структуру в мало кому интересный "междоусобчик".
Он отметил, что гипотетическое возвращение РФ в этот формат при неизменных обстоятельствах означало бы признание неравенства там прав и возможностей участников, так как Россия находится под санкциями стран "семерки". И даже если предположить чудо - отмену санкций - формат "восьмерки" останется для РФ крайне неудобным, так как "по-прежнему будет являть собой формулу "семь плюс один".

"Что, если предложить подумать о более решительной модернизации данного формата за счёт присоединения к нему также наших китайских и индийских партнеров...? Превращение "семерки" в "десятку" было бы мощнейшим явлением в мировой политике, меняющим векторы, подходы и форматы", - написал он в Facebook.

Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
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Макрон связал возвращение к формату G8 с урегулированием на Украине
933030118
G7Дональд ТрампСовет Федерации РФКонстантин КосачевСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну. началось, слаубогу. Поманили ослика морковкой. Есть г20, чего вам ищщо-то?
21 августа, 09:16
CCicicipi
3421117
Вообще-то странно слышать такие предложения от некоего Косачёва, который является деятелем из страны, даже не входящей в G7. И куда это он попёрся со своим уставом?! Пусть организует свой формат и там советует.
21 августа, 09:35
aandy_1331
3100110
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