В Совфеде предложили расширить G7 до G10

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев предложил модернизировать "Большую семерку" (G7), добавив в нее Россию, Индию и Китай.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США, как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите в Биаррице. Ранее Трамп заявил, что не будет возражать против возврата России в группу семи ведущих стран мира и возобновления работы этой группы в формате G8. При этом Трамп высказал мнение, что Россия была исключена из G8 при президенте США Бараке Обаме, так как президент РФ Владимир Путин "перехитрил его".

Косачев отметил, что внутри "семерки" начали понимать, что отказ от взаимодействия с Россией превратил прежде могущественную структуру в мало кому интересный "междоусобчик".

Он отметил, что гипотетическое возвращение РФ в этот формат при неизменных обстоятельствах означало бы признание неравенства там прав и возможностей участников, так как Россия находится под санкциями стран "семерки". И даже если предположить чудо - отмену санкций - формат "восьмерки" останется для РФ крайне неудобным, так как "по-прежнему будет являть собой формулу "семь плюс один".

"Что, если предложить подумать о более решительной модернизации данного формата за счёт присоединения к нему также наших китайских и индийских партнеров...? Превращение "семерки" в "десятку" было бы мощнейшим явлением в мировой политике, меняющим векторы, подходы и форматы", - написал он в Facebook.

Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.