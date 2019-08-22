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РИА Новости

Трамп приглашает Путина в G8 и вычеркивает Украину из истории

08:00 22.08.2019 (обновлено: 19:56 22.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Анализируя ситуацию, сложившуюся после заявлений президента США Дональда Трампа о возвращении России в формат G8, то есть превращении "Большой семерки" в "Большую восьмерку", очень желательно сразу же вынести за скобки все прогнозы о воскрешении былого формата переговоров на высшем уровне. Ибо суть того, что сделал Трамп, вообще не имеет к этому отношения.
Воскрешение G8 можно и нужно обсуждать, но только на полях рассмотрения гораздо более важного вопроса о том, каким образом нынешний президент США воспринимает украинский кризис и вообще "украинский аспект" отношений по линии Вашингтон — Москва. Кстати, если посмотреть на реакцию наиболее антироссийски настроенных американских журналистов и экспертов по геополитике, то они-то как раз тоже концентрируются не на обсуждении "Восьмерки" и присутствия в ней России, а именно на "историческом" аспекте заявлений американского президента.
Лебедь, рак и щука
Вчера, 17:37РИА Новости
Лебедь, рак и щука
Трамп по большому счету хочет немного переписать новейшую историю США, точнее — ту часть официального американского нарратива, которая описывает произошедшее между 2013 и 2016 годами. И это намного более важно для будущего американо-российских отношений, чем любые дипломатические и переговорные форматы, даже такие статусные, как "Группа восьми".
Стоит посмотреть на само заявление Трампа, которое спровоцировало столь масштабный скандал (цитата по стенограмме The Washington Post):

"Была "Большая восьмерка" в течение долгого времени, а теперь это "Большая семерка", и большую часть времени мы говорим о России. Я посещал многочисленные встречи "Большой семерки" и я думаю, что президент Обама (потому что Путин перехитрил его), президент Обама подумал, что присутствие России в "Большой восьмерке" — нехорошо, поэтому он хотел, чтобы Россия вышла. <…> Большую часть времени это была "Большая восьмерка", в которую входила Россия, и президент Обама не хотел, чтобы Россия входила в нее, потому что его перехитрили".

Показательно, что медийные и политические оппоненты Трампа, взять хоть тех же журналистов The Washington Post, набросились с критикой не столько на планы Трампа по возвращению России в G8 (которое, скорее всего, не нужно даже самой России), сколько на то, каким образом президент Соединенных Штатов интерпретирует прошлое. Дружный хор американских СМИ и экспертов по внешней политике повторяет, как мантру, тезис о том, что президент США врет и что на самом деле Россию исключили из группы G8 не потому, что Владимир Путин переиграл Барака Обаму, а потому, что Россия якобы совершила "незаконную аннексию Крыма". А еще — продолжает поддерживать "сепаратистов" на Украине. Почему для американского политического дискурса разница между этими двумя интерпретациями является важной и эта важность выходит далеко за рамки сохранения репутации Барака Обамы, которого уже не особо почитают даже в самой Демократической партии? Важность конфликта за право установить свой собственный нарратив об украинском кризисе можно понять, только если учитывать краеугольный камень американской внешнеполитической философии — "преемственность внешней политики" (foreign policy continuity).
Подготовка к открытию саммита G7 в Брюсселе
21 августа, 15:30Радио
Дискуссия вместо "междоусобчика". В России оценили приглашение на саммит G7
Если формулировать очень грубо и очень коротко, то все внешнеполитические действия любой президентской администрации США с точки зрения самой американской элиты можно разделить на две большие категории:
1) действия в рамках продвижения американских национальных интересов, которые (в теории) важнее, чем любые политические предпочтения и хотелки конкретных политиков и элитных группировок;
2) действия, которые можно назвать "вкусовщиной" конкретного президента или его внешнеполитической команды.
Логика следующая: действия в рамках продвижения неких стратегических или "вечных" интересов США должны быть продолжены независимо от того, какой президент и какая партия пришли к власти в Штатах, ибо это обеспечивает возможность долгосрочного планирования и решения стратегических задач, которые "не помещаются" в один или два (или даже несколько) президентских сроков. А вот действия, предпринятые исходя из индивидуальных предпочтений и эмоций или для решения политических задач конкретной администрации, могут быть легко отменены или даже развернуты на 180 градусов, если в этом есть необходимость.
В переводе с "американского политического" на "разговорный русский" Трамп сказал примерно следующее: "Разборки Обамы и его команды с Россией из-за Крыма и Украины — это личное дело Обамы, а не отражение долгосрочных и неизменных американских интересов". Это не означает, что Дональд Трамп предложил дружить с Россией, у него к ней достаточно самых разных претензий (от "Северного потока — 2" до ядерного арсенала), но конкретную "украинскую историю", которую он, по всей видимости, считает результатом того, что "слабый Обама" ввязался в шахматную партию с Путиным и с треском ее проиграл, ему хочется вычеркнуть из списка яблок раздора между США и Россией. Соответственно, наиболее ярые русофобы будут любой ценой защищать нарратив, в котором Украина и Крым — это то, за что с Россией нужно бороться всегда и безостановочно.
Флаги стран-участниц саммита G7
21 августа, 14:25Сказано в эфире - Радио Sputnik
"Прагматичная цель". Аналитик о предложениях по возвращению к формату G8 Президент Франции Эммануэль Макрон связал возможность возвращения к формату G8 с ситуацией на Украине, сообщили СМИ. В эфире радио Sputnik политический аналитик Павел Шипилин высказал свою точку зрения по этому вопросу.
Надо отметить, что для Трампа подобное "переписывание истории" — это не первый опыт такого рода и даже больше — он может похвастаться значительными успехами в аналогичных ситуациях.
Например. Нынешний президент США смог зафиксировать антикитайскую тему своего президентства, которую демократы пытались представить как "вкусовщину" и личную вендетту, в качестве элемента той самой "вечной" повестки, которую должны продвигать все части американской элиты. И вот уже сенаторы и конгрессмены от Демократической партии поддерживают меры против Huawei, а Хиллари Клинтон в твиттере поддерживает антипекинские беспорядки в Гонконге. В вопросе торговых войн с Европой и принуждения европейцев к вливанию сотен миллиардов евро в бюджет НАТО такого консенсуса еще нет, как нет его и в вопросе отношения с Россией или даже интерпретации украинского кризиса.
О том, получилось ли у Дональда Трампа изменить "статус" украинского кризиса, можно будет судить не по наличию или отсутствию российской делегации на саммите G8 в следующем году. Важный маркер совсем другой — и о результатах усилий Трампа можно будет судить исходя из того, насколько активно различные американские структуры будут или не будут мешать реализации таинственных "предложений Зеленского". Тех самых, о которых источник из окружения Макрона говорит как о чем-то, что должно понравиться Путину.
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Дональд ТрампНАТОG8Барак ОбамаВладимир ПутинЕвропаРоссияСШАУкраинаАвторыВ мире
Популярные комментарии
Высасывается из пальца всякая чушь и это в солидном СМИ...Главное крикливый заголовок,желательно полностью не соответствующий никакой действительности. Т.Е - вранье голимое.
22 августа, 08:51
Vladidmir Kanygin
258210041
Вангую..дойдет вся эта пляска до одного и главного. России предложат поделить хохляндию между Европой и США..каждый получит по куску и все успокоится кроме кучки скачущих аборигенов, так и не понявших почему опять решили их судьбу без них))
22 августа, 09:23
КоТ УчЕный
76822013
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