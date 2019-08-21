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РИА Новости

Макрон "благословил Россию на действия": что ждет Украину

08:00 21.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции "Форт Брегансон"
Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Заявления президента Франции Эммануэля Макрона, сделанные в контексте переговоров с Владимиром Путиным, нанесли глубокие психологические травмы представителям украинского медийного и экспертного сообщества. Вот типичный пример реакции украинских инфлюенсеров на открывающиеся перед Киевом перспективы, связанные с улучшением отношений по линии Москва — Париж: "Франция официально, на уровне президента, начинает движение к снятию санкций с России и дальнейшего благословения на военную агрессию против Украины".
Столь экзальтированные прогнозы однозначно нельзя воспринимать буквально, но нужно четко отметить, что Макрон радикально изменил ставший уже традиционным формат европейско-российского диалога. Раньше, даже в тех случаях, когда такая позиция не проговаривалась прямым текстом, европейские политики настаивали на том, что для самой возможности нормализации отношений требуется некое деятельное покаяние со стороны России, включающее в себя как минимум "возврат Крыма", а также отказ от любой защиты тех, кто не хочет подчиняться киевскому режиму. Требование сдать на растерзание непокорных жителей Донбасса обычно маскировалось под ультимативное требование "выполнить Минские соглашения" при полном игнорировании нежелания официального Киева выполнять взятые на себя обязательства в рамках тех же соглашений.
Пресс-конференция президентов Франции и России, да и сама тематика состоявшихся переговоров наглядно показали, что ситуация изменилась. И что французский лидер проявляет редко встречающуюся у европейских политиков сдержанную рациональность. Уже этого достаточно для того, чтобы у особо чувствительных к изменениям геополитического климата экспертов и медийщиков соседнего государства началась плохо скрываемая истерика.
Выражаясь экономическим языком, значительная часть истеблишмента стран Восточной Европы и бывшего СССР построила свои карьеры на "экспорте" в Евросоюз и США всего одного товара. То есть русофобии, которую на Западе называют вежливым эвфемизмом "противостояние российской агрессии в информационной, экономической и военной сферах".
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
Вчера, 13:00РИА Новости
Макрон хочет быть посредником между Россией и Европой, считает эксперт
Так вот. Перспективы этого бизнеса смотрятся не самым лучшим образом в контексте заявления Эммануэля Макрона: "Россия — очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока". Защищать Европу от России, строить непроницаемую стену от Балтийского до Черного моря — все эти геополитические проекты, которые столь дороги политикам от Риги и Варшавы до Киева, никак не вписываются в эту парадигму, но это только половина проблемы. Вторая половина заключается в том, что политическая конфигурация Евросоюза не очень располагает к дискуссиям, в которых мелкие страны — члены союза или тем более недоразвитые и зависимые от внешнего финансирования подписанты соглашений об ассоциации объясняют официальному Парижу или Берлину их неправоту. Макрон — ярый и последовательный сторонник централизации Евросоюза и создания настоящих Соединенных Штатов Европы — явно не оценит попытки "подкорректировать" его внешнеполитический курс.
Для того чтобы лучше понять позицию французского лидера, стоит взглянуть на перспективы украинского кризиса и переговоров с Владимиром Путиным глазами администрации самого Макрона. И прислушаться к тем сигналам, которые в мировое инфополе посылало в последние дни его окружение. Буквально за день до прилета российского лидера во Францию квазигосударственное французское информационное агентство France-Presse опубликовало материал, в котором некое анонимное, но хорошо информированное "французское официальное лицо" дотошно изложило ожидания Макрона от переговоров и причины, которые позволяют официальному Парижу вернуть вопрос Украины на первый план дипломатического диалога с Москвой:

"Президент Зеленский сделал предложения, на которые, как нам кажется, президент Путин должен отреагировать позитивно", — заявил французский чиновник, который попросил не называть его имени. "Мы активизируем наши усилия в украинском вопросе, особенно в нормандском формате, который объединяет Россию, Украину, Францию и Германию". "Выборы президента Зеленского дают нам пространство для маневра", — добавил чиновник ... Это было бы серьезным достижением для президента Макрона, который с момента прихода к власти в 2017 году стремится повысить международную роль Франции".

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Вчера, 17:51РИА Новости
Нет, уж лучше вы к нам
Agence France-Press, как и любому близкому к государственным структурам информационному агентству, периодически выпадает честь объяснять миру некоторые геополитические соображения, о которых пока нельзя говорить вслух на официальном уровне. И нельзя исключать, что мы в данном случае наблюдаем именно "контролируемый слив информации", направленный на разъяснение французской логики событий. Если оценка "источника" AFP — верна, то выстраивается примерно следующая схема: с Эммануэлем Макроном встречается новый президент Украины Зеленский, который производит в Париже позитивное впечатление по сравнению с "непримиримым" Порошенко. И даже более того, Зеленский привез в Париж какие-то конкретные предложения, которые не были представлены публике, но которые понравились лично французскому лидеру. Предложения оказались (с французской точки зрения) до такой степени "сладкими", что официальный Париж идет на риск подвергнуться критике со стороны американских и европейских русофобов ради того, чтобы представить их российскому президенту, попутно обозначив свою поддержку этих предложений и даже (вероятно) какие-то гарантии их реализации. Возможно, именно об этих "предложениях Зеленского" говорил президент Путин, когда упомянул "осторожный оптимизм" по поводу ситуации в Донбассе.
Источник AFP прав, говоря о важности возможных дипломатических успехов французского лидера на украинском направлении. Если Макрон сможет решительным образом сдвинуть с мертвой точки решение украинской проблемы, то его претензии на право играть решающую роль в определении внешней политики Евросоюза станут гораздо более обоснованными. Впрочем, не зря Владимир Путин говорит именно об "осторожном" оптимизме. Судя по тому, что "предложения Зеленского" до сих пор не были представлены широкой публике, а обсуждались только на самом высоком уровне с президентами Франции и России, есть серьезные основания полагать, что они сильно не понравятся значительным сегментам украинского общества, а также многим влиятельным игрокам в Вашингтоне. А значит, их реализация будет или невозможной, или крайне трудной.
Роман Бессмертный на брифинге, посвященном результатам заседания трехсторонней контактной группы. 18 июля 2019
Вчера, 08:00РИА Новости
Падение украинских ястребов
Однако даже в этом случае Москва останется в выигрыше: если Зеленский покажет свое политическое бессилие, да еще и разочарует (а если называть вещи своими именами, то "обманет и подведет") лидера ключевой европейской державы, то отношения по линии Париж — Киев сильно ухудшатся, а у сторонников быстрой нормализации отношений с Россией, которые есть во французской политической и деловой элите, появится железный аргумент в пользу необходимости бросить Киев на произвол судьбы и заняться строительством той самой "Европы от Лиссабона до Владивостока".
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Эммануэль МакронВладимир ПутинФранцияАвторы
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