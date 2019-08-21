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РИА Новости

Дагестанский историк ответил Кадырову на вопросы об имаме Шамиле

23:55 21.08.2019 (обновлено: 00:01 22.08.2019)
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Председатель Дагестанского историко-географического общества Зураб Гаджиев ответил на вопросы главы Чечни Рамзана Кадырова об имаме Шамиле. Выпуск передачи "Параграф 0.5" с участием историка опубликован на YouTube.
Гаджиев прокомментировал высказывание главы Чечни о том, что он спросил бы у имама Шамиля, почему тот уехал в Калугу, а не остался в Чечне или Дагестане.
"[Шамиля] как главу государства под сильным конвоем направили сначала в Харьков, потом в Москву, потом в Питер, где император, обещавший отпустить его с семьей в Мекку, определил ему местом проживания Калугу", — объяснил Гаджиев.
По его словам, такое решение было принято, чтобы не допустить восстаний прежних династий.
Историк отметил, что имам Шамиль не остался в Чеченской Республике, потому что автономная область была образована 30 ноября 1922 года, а статус республики Чечня получила только в 1936 году.
Кроме того, Гаджиев не согласился с Кадыровым в том, что дагестанцы выгнали имама Шамиля из республики. Историк уверен, что он находился в Чечне, так как там боевые действия были более динамичными.
Ранее Рамзан Кадыров в интервью местному изданию "Чечня Сегодня" заявил, заявил, что деятельность имама Шамиля в XIX веке привела к сокращению численности чеченцев. После этого глава Махачкалы Салман Дадаев и спортсмен Хабиб Нурмагомедов вступились за имама Шамиля на своих страницах в инстаграме.
Имам Шамиль — предводитель горцев во время Кавказской войны (1817-1864) с царской Россией за независимость. Он был пленен в 1859 году и поселился в Калуге.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
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Рамзан КадыровЧечняДагестанОбщество
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