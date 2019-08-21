Дагестанский историк ответил Кадырову на вопросы об имаме Шамиле

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Председатель Дагестанского историко-географического общества Зураб Гаджиев ответил на вопросы главы Чечни Рамзана Кадырова об имаме Шамиле. Выпуск передачи "Параграф 0.5" с участием историка опубликован на YouTube.

Гаджиев прокомментировал высказывание главы Чечни о том, что он спросил бы у имама Шамиля, почему тот уехал в Калугу, а не остался в Чечне или Дагестане.

"[Шамиля] как главу государства под сильным конвоем направили сначала в Харьков, потом в Москву, потом в Питер, где император, обещавший отпустить его с семьей в Мекку, определил ему местом проживания Калугу", — объяснил Гаджиев.

По его словам, такое решение было принято, чтобы не допустить восстаний прежних династий.

Историк отметил, что имам Шамиль не остался в Чеченской Республике, потому что автономная область была образована 30 ноября 1922 года, а статус республики Чечня получила только в 1936 году.

Кроме того, Гаджиев не согласился с Кадыровым в том, что дагестанцы выгнали имама Шамиля из республики. Историк уверен, что он находился в Чечне, так как там боевые действия были более динамичными.

Ранее Рамзан Кадыров в интервью местному изданию " Чечня Сегодня " заявил, заявил, что деятельность имама Шамиля в XIX веке привела к сокращению численности чеченцев. После этого глава Махачкалы Салман Дадаев и спортсмен Хабиб Нурмагомедов вступились за имама Шамиля на своих страницах в инстаграме.