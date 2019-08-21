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РИА Новости

Подожженный прохожим москвич оказался инвалидом

23:04 21.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Пострадавший в результате поджога в Москве мужчина имеет инвалидность. Об сообщает канал РЕН ТВ.
"Вообще-то он все время дома сидит. <…> Сейчас он вышел только за сигаретами, а обычно выходит поиграть в карты", — сказала жена потерпевшего.
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Сын мужчины охарактеризовал его как спокойного человека.
"Никогда не конфликтовал", – отметил он.
Потерпевший распивал спиртные напитки во дворе дома на улице Касимовская. Прохожий сделал ему замечание, затем облил горючей смесью и поджег его, после чего скрылся. Правоохранительные органы задержали двоих человек, подозреваемых в причастности к преступлению.
Пострадавшего мужчину госпитализировали. Причины конфликта устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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