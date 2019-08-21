Подожженный прохожим москвич оказался инвалидом

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Пострадавший в результате поджога в Москве мужчина имеет инвалидность. Об Пострадавший в результате поджога в Москве мужчина имеет инвалидность. Об сообщает канал РЕН ТВ.

"Вообще-то он все время дома сидит. <…> Сейчас он вышел только за сигаретами, а обычно выходит поиграть в карты", — сказала жена потерпевшего.

Сын мужчины охарактеризовал его как спокойного человека.

"Никогда не конфликтовал", – отметил он.

Потерпевший распивал спиртные напитки во дворе дома на улице Касимовская. Прохожий сделал ему замечание, затем облил горючей смесью и поджег его, после чего скрылся. Правоохранительные органы задержали двоих человек, подозреваемых в причастности к преступлению.