Савченко считает, что жители Украины выбрали не демократию, а авторитаризм

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, по итогам которых партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.

По ее словам, оппозиции на Украине "больше нет", а контролировать работу правящей партии должно общество. "Если одна партия ("Слуга народа – ред.) будет дисциплинированно ходить в парламент, то остальной части парламента на работу можно просто не приходить, от них ничего не будет зависеть. Теперь украинцы должны радоваться, если они получают больше комитетов, больше полноты власти, потому что, в принципе, мы получаем эту власть, как народ, если они наши слуги", - подчеркнула Савченко.