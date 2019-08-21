Племянника экс-главы Дагестана обвинили в растрате 25 миллионов рублей

МАХАЧКАЛА, 21 авг - РИА Новости. Племянник экс-главы Дагестана Асхабали Абдулатипов предстанет перед судом за превышение должностных полномочий и растрату 25 миллионов рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии обвинения, с 2013 по 2017 годы Абдулатипов, являясь руководителем государственного казенного учреждения "Автохозяйство" (правительственный гараж), на основании изданных им распоряжений, а также устных указаний принял на незаконное техническое обслуживание шесть автомобилей иностранных марок.

"Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 (растрата), частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В результате его незаконных действий бюджету республики был причинен ущерб на общую сумму более 25 миллионов рублей", - говорится в релизе.