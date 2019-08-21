Актер Машков пожелал фестивалю "Таврида-Арт" стать "картиной маслом"

"Таврида-Арт" - это надежда. Как говорили наши предшественники, усвой, что сделали предшественники, и иди дальше. Вот это наверное то место и есть наша надежда, что придут ребята и раскроют нам секреты следующего поколения. Это большая радость и большая надежда", - сказал журналистам Машков.