Актер Машков пожелал фестивалю "Таврида-Арт" стать "картиной маслом"

СУДАК, 21 авг – РИА Новости. Актер и режиссер Владимир Машков приветствовал участников фестиваля "Таврида-Арт" в Крыму, написав на одном из арт-объектов пожелание "Пусть "Таврида" будет картина маслом!"
Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, актер и режиссер Владимир Машков, музыкант Олег Митяев, актриса и балерина Илзе Лиепа сделали напутственные надписи на одном арт-объектов фестиваля.
Владимир Машков написал "Пусть "Таврида" будет картина маслом!", таким образом напомнив о любимой фразе персонажа, которого он играл.
"Таврида-Арт" - это надежда. Как говорили наши предшественники, усвой, что сделали предшественники, и иди дальше. Вот это наверное то место и есть наша надежда, что придут ребята и раскроют нам секреты следующего поколения. Это большая радость и большая надежда", - сказал журналистам Машков.
Фестиваль в районе бухты Капсель продлится по 26 августа. Локацией для его проведения стала территория арт-кластера "Таврида", где проходит форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0".
Основная программа фестиваля пройдет с 23 по 25 августа. Для зрителей и участников выступят группировка "Ленинград", Гарик Сукачев, группа "Ария", рэп-музыканты Мот и Гуф, Леонид Агутин, Сергей Лазарев и другие артисты. Всего в программе фестиваля - более 800 событий, из них более 60 кастингов. 23 августа в бухте Капсель впервые появится парусник "Херсонес" с алыми парусами, 24 августа состоится авиашоу, 25 августа - шоу фейерверков.