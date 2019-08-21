Призыв спасти от огня леса Амазонки стал трендом в Twitter

АЛМАТА, 20 авг - РИА Новости. Сильнейшие пожары в лесах Амазонки продолжаются три недели, во вторник облака смога накрыли крупный бразильский город Сан-Паулу, хештег #PrayforAmazonia (молись за Амазонию) стал трендом в Сильнейшие пожары в лесах Амазонки продолжаются три недели, во вторник облака смога накрыли крупный бразильский город Сан-Паулу, хештег #PrayforAmazonia (молись за Амазонию) стал трендом в Twitter

По данным соцсети хештег #PrayforAmazonia находится на втором месте среди трендов: его использовали более 200 тысяч пользователей.

Согласно анализу спутниковых данных Национального института космических исследований (INPE) Бразилии, площадь лесных пожаров в Амазонии на 82% превосходит площади, пройденные огнём за прошлый год.

Количество пожаров превысило 150 тысяч: 74 тысячи в Бразилии, 26 тысяч в Венесуэле, 16 тысяч в Боливии, 14 тысяч в Колумбии, 12 тысяч в Аргентине, остальные пожары приходятся на Парагвай, Перу, Чили и другие страны южной Америки.

Однако, пик активности пользователей в Twitter начался после публикаций фотографий, тёмного неба над Сан-Паулу из клубов дыма, достигшего города.