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РИА Новости

Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7

21:02 21.08.2019 (обновлено: 05:59 22.08.2019)
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Борис Джонсон
Премьер-министр Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ЛОНДОН, 21 авг - РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер Великобритании Борис Джонсон поддержал канцлера Германии Ангелу Меркель, выступив против скорого возвращения России в G7.
Меркель, комментируя ранее предложение о возвращении РФ в "большую семерку", завила, что увязывает это с реализацией минских договоренностей.
"Я знаю об идеях реинтеграции России в G7. Но учитывая то, что случилось в Солсбери при использовании химического оружия на британской земле, учитывая продолжающуюся нестабильность, гражданскую войну, войну на Украине, учитывая российские провокации, и не только на Украине, но и во многих других регионах, я должен сказать, что я поддерживаю позицию Меркель во мнении, что предстоит найти еще много доводов для того, чтобы Россия вернулась в G7", - сказал Джонсон на пресс-конференции в Берлине.
Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице. Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8.
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Вчера, 20:08РИА Новости
Меркель связала возвращение России в G7 c реализацией Минских соглашений
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.
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Трамп рассказал о преимуществах возвращения России в G7
Борис Джонсон в марте прошлого года, занимая пост главы МИД Британии, обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан среди прочего на основании собственных оценок информации.
Подготовка к открытию саммита G7 в Брюсселе
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Дискуссия вместо "междоусобчика". В России оценили приглашение на саммит G7
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G7Борис ДжонсонФорин-офисАнгела МеркельВеликобританияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Очень хорошо, что Меркель и Джонсон против. Делать нам там нечего.
21 августа, 21:48
ernandesp
9151113
Пока Лондон не признается в отравлении Скрипалей Россия не вступит в клуб бездельников пол названием G 7 .
21 августа, 21:57
iil.1964
651210115
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