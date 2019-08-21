Луценко обидели шутки студии "Квартал 95" о Тимошенко

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что его обидели шутки студии "Квартал 95" о лидере партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко в то время, когда она сидела в тюрьме.

Студия "Квартал 95" производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи. Ранее президент Украины Владимир Зеленский, который является основателем "Квартала 95", заявил, что вышел из бизнеса в связи с избранием на пост главы государства.

"Честно, меня очень обидели сюжеты вокруг Юли (Тимошенко - ред.). К ней можно по-разному относиться, но когда женщина-политик сидит в тюрьме, шутить так сально, с моей точки зрения, является неприемлемым. Я об этом так и сказал", - заявил Луценко в интервью интернет-изданию "Цензор.нет".

По его словам, "Квартала 95" шутил над ним регулярно. "Иногда метко, иногда нет. Я, конечно, улыбался… Женя Кошевой демонстрировал в камеру часы, которые я ему подарил, чтобы я улыбнулся в своей камере. Это было приятно. Что-то такое приятное было", - рассказал генпрокурор.

Луценко отбывал четырехлетний срок за растрату госсредств в особо крупных размерах и по приговору суда должен был выйти на свободу лишь в конце 2014 года. В апреле 2013 года на тот момент президент Украины Виктор Янукович помиловал его.

Тимошенко дважды пытались отправить за в тюрьму. Первый раз в 2001 году суд в Киеве арестовал Тимошенко за то, что ее компания ЕЭСУ якобы в 1995—1997 годах осуществляла "контрабанду российского газа на Украину". Тогда Тимошенко провела в СИЗО более 40 суток. Позднее суд признал обвинения несостоятельными.