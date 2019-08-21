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РИА Новости

Луценко обидели шутки студии "Квартал 95" о Тимошенко

20:40 21.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на пресс-конференции во Львове. 3 июля 2019
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на пресс-конференции во Львове. 3 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что его обидели шутки студии "Квартал 95" о лидере партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко в то время, когда она сидела в тюрьме.
Студия "Квартал 95" производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи. Ранее президент Украины Владимир Зеленский, который является основателем "Квартала 95", заявил, что вышел из бизнеса в связи с избранием на пост главы государства.
"Честно, меня очень обидели сюжеты вокруг Юли (Тимошенко - ред.). К ней можно по-разному относиться, но когда женщина-политик сидит в тюрьме, шутить так сально, с моей точки зрения, является неприемлемым. Я об этом так и сказал", - заявил Луценко в интервью интернет-изданию "Цензор.нет".
По его словам, "Квартала 95" шутил над ним регулярно. "Иногда метко, иногда нет. Я, конечно, улыбался… Женя Кошевой демонстрировал в камеру часы, которые я ему подарил, чтобы я улыбнулся в своей камере. Это было приятно. Что-то такое приятное было", - рассказал генпрокурор.
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Луценко отбывал четырехлетний срок за растрату госсредств в особо крупных размерах и по приговору суда должен был выйти на свободу лишь в конце 2014 года. В апреле 2013 года на тот момент президент Украины Виктор Янукович помиловал его.
Тимошенко дважды пытались отправить за в тюрьму. Первый раз в 2001 году суд в Киеве арестовал Тимошенко за то, что ее компания ЕЭСУ якобы в 1995—1997 годах осуществляла "контрабанду российского газа на Украину". Тогда Тимошенко провела в СИЗО более 40 суток. Позднее суд признал обвинения несостоятельными.
В 2010 году после победы на президентских выборах Виктора Януковича в отношении Тимошенко возбудили ряд уголовных дел, в том числе так называемое "газовое дело". Тимошенко обвинили в нанесении ущерба госбюджету на сумму 100 миллиардов гривен (3,9 миллиарда долларов). Кроме того, 11 апреля 2011 года бывший тогда генпрокурором Украины Ренат Кузьмин заявил о возбуждении нового уголовного дела о " превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых соглашений с Россией в 2009 году". Суд в Киеве признал Тимошенко виновной и приговорил к семи годам заключения, ее отправили в колонию в Харькове. Тимошенко освободили после госпереворота в 2014 году.
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Ситуация на УкраинеЮрий ЛуценкоВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"УкраинаВ мире
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