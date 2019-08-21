Лавров напомнил немецкому журналисту о Вышинском

"Но тем не менее это люди, у них семьи, они выполняли преступный, опасный приказ. <…> Вы же не моряк, наверное? Вы журналист. Есть ваш товарищ по цеху, он журналист — его фамилия Вышинский. Он не прорывался через Керченский пролив наперекор всем нормам и правилам, он никого не трогал, никому ничего не запрещал, он просто писал репортажи. И за то, что он писал репортажи из Киева, его обвинили в государственной измене. Просто чтобы была более полная картина о том, как и где журналистам приходится работать. При случае, может быть, вас тоже заинтересует этот сюжет".