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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Лавров напомнил немецкому журналисту о Вышинском

20:02 21.08.2019 (обновлено: 21:52 21.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Киевского апелляционного суда
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Киевского апелляционного суда
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал немецкому журналисту поинтересоваться ситуацией с арестом главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
В ходе пресс-конференции по итогам переговоров Лаврова с его коллегой из ФРГ Хайко Маасом один из журналистов задал вопрос относительно возможности возвращения на родину украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
20 августа, 15:42Арест Кирилла Вышинского
Симоньян призвала Зеленского отпустить Вышинского под домашний арест
Лавров напомнил, что в ноябре 2018 года эти моряки грубо нарушили нормы безопасности и тайком попытались пройти через пролив. Их сопровождали сотрудники Службы безопасности Украины, на борту нашли неправомерный приказ "прорываться, не уведомляя российских пограничников".

"Но тем не менее это люди, у них семьи, они выполняли преступный, опасный приказ. <…> Вы же не моряк, наверное? Вы журналист. Есть ваш товарищ по цеху, он журналист — его фамилия Вышинский. Он не прорывался через Керченский пролив наперекор всем нормам и правилам, он никого не трогал, никому ничего не запрещал, он просто писал репортажи. И за то, что он писал репортажи из Киева, его обвинили в государственной измене. Просто чтобы была более полная картина о том, как и где журналистам приходится работать. При случае, может быть, вас тоже заинтересует этот сюжет".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком. 13 апреля 2018
Сергей Лавров

Дело Кирилла Вышинского

Руководителя портала РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, за это ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Сам Вышинский считает обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.
Адвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский в Апелляционном суде Киева
20 августа, 11:28Арест Кирилла Вышинского
Заседание суда по жалобе на арест Вышинского перенесли из-за болезни судьи
Суд неоднократно продлевал меру пресечения журналисту или переносил заседания: защита и многие эксперты считают, что украинская прокуратура специально затягивает процесс.
В защиту журналиста выступали как отечественные, так и зарубежные коллеги. Весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.
Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что Вышинского арестовали за его профессиональную деятельность.
Обеспокоенность выражали в ОБСЕ: так, представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир после очередного продления содержания Вышинского под стражей призвал Киев освободить его.
Площадь Независимости в Киеве
14 августа, 15:08РИА Новости
Союз журналистов Украины сообщил о 175 случаях нападений на сотрудников СМИ
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Арест Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийСергей ЛавровМИД РФГерманияРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Сергей Викторович, давите в том же духе западную ложь. Браво
21 августа, 21:16
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6720002
Поддерживаю комент
21 августа, 22:17
ПЗПожилой Заяц
2710001
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