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РИА Новости

Джонсон связал прогресс по Brexit со снятием вопроса о границе в Ирландии

20:00 21.08.2019
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Борис Джонсон выступает перед журналистами у резиденции на Даунинг-стрит, 10
Премьер-министр Борис Джонсон выступает перед журналистами у резиденции на Даунинг-стрит, 10
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ЛОНДОН, 21 авг - РИА Новости, Денис Ворошилов. Прогресс в переговорах с ЕС по условиям Brexit может быть достигнут быстро, если вопрос об особом погранично-таможенном режиме в Ирландии будет снят, заявил британский премьер Борис Джонсон.
"Для утверждения сделки есть достаточно возможностей, но положение о границе (между Ирландией и Северной Ирландией) имеет серьезные недостатки… Прогресса можно достигнуть быстро, если забыть о вопросе с границей", - сказал Джонсон на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.
"Я хотел бы четко заявить, что Британия хочет выйти из ЕС с соглашением. Но мы не можем принять условия существующего соглашения. Нам нужно изъять из него положение об особом пограничном режиме", - добавил премьер.
Он поблагодарил Меркель за теплый прием и сказал, что рад, что Берлин стал первой столицей, которую он посетил в качестве премьера. Джонсон заверил, что Британия и Германия "плечом к плечу" будут реагировать на глобальные вызовы.
Президент США Дональд Трамп
20 августа, 02:36РИА Новости
Трамп обсудил Brexit с Джонсоном
Темой переговоров Джонсона в Берлине стали, помимо Brexit, ситуация вокруг Ирана, Гонконга и Китая.
Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода". Этот договор был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Одним из камней преткновения в этом договоре стали положения по границе с Ирландией, так называемый "бэкстоп".
Еврокомиссия в свою очередь неоднократно заявляла, что достигнутое в прошлом году соглашение об условиях Brexit не подлежит пересмотру и об изменении его условий переговоров быть не может. При этом ЕК заявила и о готовности оценить конкретные предложения Великобритании по Brexit, если они будут укладываться в канву достигнутого прошлогоднего договора о "разводе".
Британский премьер Борис Джонсон намерен реализовать Brexit в конце октября "при любом сценарии".
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20 августа, 00:48РИА Новости
Джонсон предложил ЕС альтернативу "бэкстопу" после Brexit
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Выход Британии из ЕвросоюзаБорис ДжонсонТереза МэйЕврокомиссияЕвросоюзАнгела МеркельВеликобританияГерманияВ мире
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