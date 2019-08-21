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РИА Новости

Меркель и Джонсон сидя слушали гимны перед переговорами

20:01 21.08.2019
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© REUTERS / Axel SchmidtПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Канцелярии в Берлине, Германия. 21 августа 2019
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Канцелярии в Берлине, Германия. 21 августа 2019
© REUTERS / Axel Schmidt
БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сидя выслушали национальные гимны перед началом встречи в Берлине.
Оба лидера сначала стоя приветствовали делегации, затем они сели в белые кресла, установленные перед оркестром, и прослушали национальные гимны Германии и Великобритании. Джонсон был принят в ведомстве канцлера ФРГ с воинскими почестями.
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдовы Майя Санду во время церемонии встречи в Канцелярии в Берлине, Германия. 16 июля 2019
16 июля, 17:20РИА Новости
Самочувствие Меркель могло помешать ей слушать гимн стоя, считает эксперт
С июня Меркель пережила несколько публичных приступов сильной дрожи, официально утверждалось, что канцлер чувствует себя хорошо. В ходе нескольких визитов лидеров иностранных государств в Германию в последние месяцы канцлер, впервые в истории Германии, слушала государственный гимн, сидя на стуле.
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Борис ДжонсонАнгела МеркельВеликобританияГерманияБерлин (город)В мире
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