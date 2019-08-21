Меркель и Джонсон сидя слушали гимны перед переговорами

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Канцелярии в Берлине, Германия. 21 августа 2019

БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сидя выслушали национальные гимны перед началом встречи в Берлине.

Оба лидера сначала стоя приветствовали делегации, затем они сели в белые кресла, установленные перед оркестром, и прослушали национальные гимны Германии и Великобритании. Джонсон был принят в ведомстве канцлера ФРГ с воинскими почестями.