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РИА Новости

Германия выступает против "жесткого" Brexit, заявил Маас

19:45 21.08.2019
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкУчастник акции против Brexit у здания парламента Великобритании в Лондоне.
Участник акции против Brexit у здания парламента Великобритании в Лондоне.
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Участник акции против Brexit у здания парламента Великобритании в Лондоне.. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Германия серьезно воспринимает возможность "жесткого" Brexit, но хочет, чтобы этого не произошло, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
Великобритания должна покинуть ЕС (Brexit) до 31 октября.
"Мы очень серьезно воспринимаем это. Но, честно говоря, оценка наша такова, что для нас не решающе, кто остановит "жесткий" выход - парламент или правительство. Мы хотим, чтобы этого не произошло и все", - сказал Маас после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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"Важно еще раз подчеркнуть, что в Европейском союзе нет готовности еще раз возобновлять переговоры по уже готовому документу-соглашению ... Мы подчеркиваем, что если правительство Великобритании хочет пойти на риск "жесткого" выхода (из ЕС), мы готовы к этому ... Мы всегда всерьез воспринимали это. Если это произойдет, мы будем очень сожалеть, это очень плохо для Европы, но еще хуже это будет для граждан и экономики Великобритании", - добавил глава МИД ФРГ.
Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода". Этот договор был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Одним из камней преткновения в этом договоре стали положения по границе с Ирландией, так называемый "бэкстоп".
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Еврокомиссия в свою очередь неоднократно заявляла, что достигнутое в прошлом году соглашение об условиях Brexit не подлежит пересмотру и об изменении его условий переговоров быть не может. При этом ЕК заявила и о готовности оценить конкретные предложения Великобритании по Brexit, если они будут укладываться в канву достигнутого прошлогоднего договора о "разводе".
Нынешний, новый британский премьер Борис Джонсон намерен реализовать Brexit в конце октября "при любом сценарии".
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BrexitХайко МаасБорис ДжонсонЕврокомиссияЕвросоюзВеликобританияГерманияВ мире
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