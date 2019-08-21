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РИА Новости

Глава МИД Германии отметил, что минский процесс застопорился

18:57 21.08.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Минский процесс урегулирования ситуации в Донбассе практически остановился, но избрание нового президента Украины дает надежду на прогресс, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Восточная Украина – это тема, по которой за последние месяцы и годы практически не было никакого продвижения. Минский процесс практически встал. Но у нас возникло впечатление, что выборы нового президента на Украине, выборы господина (Владимира) Зеленского дают возможность достигнуть прогресса", - заявил Маас по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация на УкраинеВооруженный конфликт на востоке УкраиныХайко МаасСергей ЛавровМИД РФМИД ГерманииРоссияУкраинаВ мире
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