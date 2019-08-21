Россия и Германия призвали Киев к реализации минских соглашений

"Рассчитываем, что новое правительство в Киеве, которое будет сформировано президентом Зеленским, объявит о своей приверженности установлению мира на Донбассе на основе выполнения минского комплекса мер, который был, как вы знаете, утвержден резолюцией Совета безопасности ООН", - сказал Лавров после переговоров с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом.