Россия и Германия призвали Киев к реализации минских соглашений

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Россия и Германия рассчитывают, что новое правительство президента Украины Владимира Зеленского заявит о приверженности реализации минских соглашений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Рассчитываем, что новое правительство в Киеве, которое будет сформировано президентом Зеленским, объявит о своей приверженности установлению мира на Донбассе на основе выполнения минского комплекса мер, который был, как вы знаете, утвержден резолюцией Совета безопасности ООН", - сказал Лавров после переговоров с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru