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РИА Новости

Россия и Германия призвали Киев к реализации минских соглашений

18:55 21.08.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас . Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Россия и Германия рассчитывают, что новое правительство президента Украины Владимира Зеленского заявит о приверженности реализации минских соглашений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Рассчитываем, что новое правительство в Киеве, которое будет сформировано президентом Зеленским, объявит о своей приверженности установлению мира на Донбассе на основе выполнения минского комплекса мер, который был, как вы знаете, утвержден резолюцией Совета безопасности ООН", - сказал Лавров после переговоров с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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