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РИА Новости
Культура

Живописные миниатюры пополнили коллекцию музея "Царское село"

18:51 21.08.2019
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© Фото : Государственный музей-заповедник Царское CелоКоллекция из пяти живописных миниатюр, украшавших броши и подвеску императрицы Марии Фёдоровны, супруги Александра III
Коллекция из пяти живописных миниатюр, украшавших броши и подвеску императрицы Марии Фёдоровны, супруги Александра III
© Фото : Государственный музей-заповедник Царское Cело
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Государственный музей-заповедник "Царское Село" приобрёл коллекцию из пяти живописных миниатюр, некогда украшавших броши и подвеску императрицы Марии Фёдоровны и хранившихся в частном лондонском собрании, сообщает пресс-служба музея.
"Эти миниатюры вместе с украшениями, в которые они были вмонтированы, хранились когда-то в легендарном ларце с драгоценностями императрицы Марии Федоровны, который она вывезла из России после революции. Они разделили драматическую судьбу своей владелицы, вынужденную покинуть страну, и чудом сохранились до наших дней", - цитируются в сообщении слова директора ГМЗ "Царское Село" Ольги Таратыновой.
На портретах изображены супруг Марии Фёдоровны император Александр III, а также сын Николай II в детстве, юности и зрелом возрасте, а также сама императрица. Размер самого маленького портрета 8 на 6 миллиметров, диаметр самого большого – 18 миллиметров. Миниатюры будут представлены на тематических временных выставках, а после завершения реставрации Александровского дворца пополнят его экспозицию.
Мария Фёдоровна (при рождении Мария София Фредерика Дагмар) - российская императрица, супруга Александра III, мать императора Николая II. Она родилась в ноябре 1847 года и скончалась в октябре 1928 года в Дании. В сентябре 2006 года гроб с останками императрицы Марии Фёдоровны был захоронен в соборе святых Петра и Павла Петропавловской крепости в Петербурге рядом с могилой её супруга.
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