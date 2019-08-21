Живописные миниатюры пополнили коллекцию музея "Царское село"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Государственный музей-заповедник "Царское Село" приобрёл коллекцию из пяти живописных миниатюр, некогда украшавших броши и подвеску императрицы Марии Фёдоровны и хранившихся в частном лондонском собрании, сообщает пресс-служба музея.

"Эти миниатюры вместе с украшениями, в которые они были вмонтированы, хранились когда-то в легендарном ларце с драгоценностями императрицы Марии Федоровны, который она вывезла из России после революции. Они разделили драматическую судьбу своей владелицы, вынужденную покинуть страну, и чудом сохранились до наших дней", - цитируются в сообщении слова директора ГМЗ "Царское Село" Ольги Таратыновой.

На портретах изображены супруг Марии Фёдоровны император Александр III, а также сын Николай II в детстве, юности и зрелом возрасте, а также сама императрица. Размер самого маленького портрета 8 на 6 миллиметров, диаметр самого большого – 18 миллиметров. Миниатюры будут представлены на тематических временных выставках, а после завершения реставрации Александровского дворца пополнят его экспозицию.