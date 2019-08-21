В Дагестане шесть человек пострадали в ДТП с пассажирской "Газелью"

МАХАЧКАЛА, 21 авг - РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, сообщил РИА Новости представитель регионального МВД.

По данным ведомства, авария произошла на федеральной трассе около населенного пункта Нижний Джалган.