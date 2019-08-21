В Дагестане шесть человек пострадали в ДТП с пассажирской "Газелью"

МАХАЧКАЛА, 21 авг - РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, сообщил РИА Новости представитель регионального МВД.
По данным ведомства, авария произошла на федеральной трассе около населенного пункта Нижний Джалган.
"Водитель пассажирской "Газели" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "Волга". В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе и двое детей", - рассказал собеседник агентства.