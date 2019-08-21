Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Обстановка на западных рубежах остается напряженной, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
В подтверждение своих слов глава военного ведомства привел ситуацию с усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, а также расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией.
Шойгу отметил, что в ответ Россия реализует комплекс мер. Так, в ближайшее время Россия планирует провести ряд учений, в том числе с участием Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Кроме того, армия получит новые вооружения, а комплектование войск контрактниками продолжится.
"Делают хуже сами себе"
В Госдуме подтвердили слова министра обороны об обстановке на западных границах. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в разговоре с RT заявил, что в последние годы российские средства наблюдения фиксируют активизацию сил НАТО.
Среди них разведывательные операции военных самолетов, приближение кораблей к нейтральным водам и различные учения стран альянса. По мнению парламентария, таким образом организация пытается держать Москву в напряжении.
Как считает Шерин, заявление Шойгу сделано с целью донести до НАТО российскую позицию по этому вопросу: "что мы знаем об их намерениях, что мы видим то, что они делают, и что мы соответствующие упреждающие мероприятия будем делать и будем оставлять за собой право на превентивные меры для обеспечения своей безопасности".
"Они (США. — Прим. ред.) пытаются за счет своих сателлитов бряцать оружием у границ нашей страны, но они только себе будут делать хуже", — добавил собеседник телеканала.
"Слили за недорого"
Активность НАТО в Восточной Европе также прокомментировал в эфире радио Sputnik Военный эксперт Александр Жилин.
По его словам, Североатлантический альянс и отдельные страны-участники не скрывают, что создают инфраструктуру на случай прямого военного конфликта. Специалист считает, что это не может не вызывать ответных действий со стороны Москвы.
"Я думаю, что ответная реакция Россия должна несколько образумить, прежде всего, европейские страны. Если народы этих стран находятся сейчас под влиянием пропаганды и не понимают, что, прикрываясь этими странами, США размещают на их территории ударные силы против России, то рано или поздно, они, надеюсь, это поймут. Как поймут и то, что их политические элиты за недорого "слили" безопасность своих народов", ‒ заключил Жилин.