Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Обстановка на западных рубежах остается напряженной, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

В подтверждение своих слов глава военного ведомства привел ситуацию с усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, а также расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией.

Шойгу отметил, что в ответ Россия реализует комплекс мер. Так, в ближайшее время Россия планирует провести ряд учений, в том числе с участием Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Кроме того, армия получит новые вооружения, а комплектование войск контрактниками продолжится.

"Делают хуже сами себе"

В Госдуме подтвердили слова министра обороны об обстановке на западных границах. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в разговоре с RT заявил, что в последние годы российские средства наблюдения фиксируют активизацию сил НАТО.

Среди них разведывательные операции военных самолетов, приближение кораблей к нейтральным водам и различные учения стран альянса. По мнению парламентария, таким образом организация пытается держать Москву в напряжении.

Как считает Шерин, заявление Шойгу сделано с целью донести до НАТО российскую позицию по этому вопросу: "что мы знаем об их намерениях, что мы видим то, что они делают, и что мы соответствующие упреждающие мероприятия будем делать и будем оставлять за собой право на превентивные меры для обеспечения своей безопасности".

"Они (США. — Прим. ред.) пытаются за счет своих сателлитов бряцать оружием у границ нашей страны, но они только себе будут делать хуже", — добавил собеседник телеканала.

"Слили за недорого"

Активность НАТО в Восточной Европе также прокомментировал в эфире радио Sputnik Военный эксперт Александр Жилин.

По его словам, Североатлантический альянс и отдельные страны-участники не скрывают, что создают инфраструктуру на случай прямого военного конфликта. Специалист считает, что это не может не вызывать ответных действий со стороны Москвы.