В Берлине приветствуют все форматы диалога по урегулированию в Сирии

БЕРЛИН, 21 авг – РИА Новости. В Берлине приветствуют все форматы диалога, способствующие политическому процессу в САР, заявил в интервью РИА Новости глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"В целом мы приветствуем все форматы диалога, способствующие политическому процессу. Россия активно работает в Астанинском процессе. Для нас очевидно: только политическое решение, выработанное в процессе переговоров под эгидой ООН, может привести к устойчивому миру. Только оно положит конец страданиям мирного населения", - заявил министр, добавив, что в Берлине поддерживают работу "специального посланника ООН Гейра Педерсена в его стремлении создать конституционный комитет по Сирии, в котором представители оппозиции, режима и независимые делегаты должны будут работать над новой конституцией для Сирии".

Глава МИД ФРГ Хайко Маас проведет в среду в Москве переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в ходе встречи министры обсудят положение дел на Украине, в Сирии, ситуацию вокруг Ирана, а также проблематику глобальной стабильности и стратегической безопасности. Кроме того, стороны обсудят ключевые вопросы двусторонней повестки дня, сверят графики предстоящих контактов, уделят внимание тематике межрегиональных и межобщественных связей, двустороннему взаимодействую в научно-образовательной, культурно-гуманитарной, торгово-экономической сферах.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

В Казахстане прошли уже 10 раундов переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. Главным решением встреч в Астане стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране.