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РИА Новости
Война в Сирии

В Берлине приветствуют все форматы диалога по урегулированию в Сирии

17:26 21.08.2019 (обновлено: 17:34 21.08.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 21 авг – РИА Новости. В Берлине приветствуют все форматы диалога, способствующие политическому процессу в САР, заявил в интервью РИА Новости глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"В целом мы приветствуем все форматы диалога, способствующие политическому процессу. Россия активно работает в Астанинском процессе. Для нас очевидно: только политическое решение, выработанное в процессе переговоров под эгидой ООН, может привести к устойчивому миру. Только оно положит конец страданиям мирного населения", - заявил министр, добавив, что в Берлине поддерживают работу "специального посланника ООН Гейра Педерсена в его стремлении создать конституционный комитет по Сирии, в котором представители оппозиции, режима и независимые делегаты должны будут работать над новой конституцией для Сирии".
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Глава МИД ФРГ Хайко Маас проведет в среду в Москве переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в ходе встречи министры обсудят положение дел на Украине, в Сирии, ситуацию вокруг Ирана, а также проблематику глобальной стабильности и стратегической безопасности. Кроме того, стороны обсудят ключевые вопросы двусторонней повестки дня, сверят графики предстоящих контактов, уделят внимание тематике межрегиональных и межобщественных связей, двустороннему взаимодействую в научно-образовательной, культурно-гуманитарной, торгово-экономической сферах.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
В Казахстане прошли уже 10 раундов переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. Главным решением встреч в Астане стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране.
* Террористическая организация, запрещена в России
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