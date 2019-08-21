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РИА Новости

Хайко Маас: конфликт на Украине продолжается слишком долго

17:30 21.08.2019 (обновлено: 18:30 21.08.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава МИД Германии Хайко Маас 21 августа прибывает в Россию, где он, в частности, встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. В преддверии этих переговоров германский министр рассказал в интервью РИА Новости о том, что он думает о диалоге стран, зачем он нужен, поделился своим мнением о перспективах урегулирования конфликта на Украине и встречи в нормандском формате, а также о том, как в Берлине расценивают роль России в Сирии.
— Господин министр, какие вопросы вы намерены обсудить в Москве?
— Политический диалог с Россией важен для того, чтобы работать над решением международных вопросов, насущных для обеих наших стран. К ним относятся конфликт на востоке Украины, безопасность в Ормузском проливе, серьезная тема контроля над вооружениями и положение в Сирии. По этим темам нам срочно требуется достичь прогресса, а это нам удастся лишь в том случае, если мы будем вести искренний диалог — именно при том, что у нас в некоторых областях имеются разногласия.
— Как в Берлине оценивается возможность в ближайшее время провести встречу на высоком уровне в нормандском формате? Готовится ли в настоящее время такая встреча?
— Конфликт на востоке Украины продолжается уже слишком долго. Там все еще каждый день звучат выстрелы, и люди страдают от этого конфликта. Россия, Украина, Германия и Франция составили четкий план разрешения этого конфликта: Минские соглашения. Их необходимо реализовать.
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Россия должна использовать свое влияние, чтобы сделать конструктивные шаги вперед на этом пути. Мы поддерживаем этот процесс, но импульс должен исходить от России и Украины, чтобы в прямом диалоге найти решения. Для этого нам необходимо как можно скорее вновь встретиться в нормандском формате. Однако это предполагает наличие реальной возможности достижения прогресса.
— На переговорах по Украине, прошедших в Берлине в 2016 году, главы государств и правительств нормандского формата договорились о так называемой дорожной карте по мирному урегулированию конфликта. С 2017 года обсуждается возможность учреждения миротворческой миссии ООН в Донбассе. Как вы оцениваете возможность прогресса по этим двум направлениям в настоящий момент?
— Дорожной картой по мирному урегулированию на востоке Украины остаются Минские соглашения. Здесь нам срочно требуется прогресс, но в реальности мы лишь медленно продвигаемся вперед. За последнее время появились осторожные сигналы, дающие основания для надежды. Например, разведение сил под станицей Луганской по инициативе украинского правительства.
На этом нам необходимо основываться, чтобы устранить взаимное недоверие. Это требует прежде всего политической воли в Москве и Киеве. Я был бы очень рад, если бы Россия изъявила готовность внести свой вклад в продвижение вперед. Важным сигналом было бы освобождение украинских моряков, по-прежнему удерживаемых в заключении.
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— Берлин по-прежнему проявляет интерес к политической и экономической стабилизации в Сирии, Ираке, Ливии и на Ближнем Востоке. Как вы оцениваете роль переговоров в Астане и Сочи, инициированных Россией, Турцией и Ираном с целью урегулирования конфликта?
— В целом мы приветствуем все форматы диалога, способствующие политическому процессу. Россия активно работает в астанинском процессе. Для нас очевидно: только политическое решение, выработанное в процессе переговоров под эгидой ООН, может привести к устойчивому миру. Только оно положит конец страданиям мирного населения. Поэтому мы поддерживаем специального посланника ООН Гейра Педерсена в его стремлении создать Конституционный комитет по Сирии, в котором представители оппозиции, режима и независимые делегаты должны будут работать над новой конституцией для Сирии.
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Хайко МаасСергей ЛавровМИД ГерманииГерманияООНРоссияУкраинаИнтервью - АвторыВ мире
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