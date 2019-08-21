Подруга Назаровой рассказала, кто будет воспитывать ее внучку-сироту

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Подруга актрисы Александры Назаровой рассказала, что воспитанием ее внучки-сироты займется второй опекун.
"У девочки давно есть еще один опекун, сейчас внучка актрисы в лагере. Не переживайте, ребенок не будет брошен", – сообщила она в беседе с "МК".
По словам женщины, девочка периодически ездила к опекуну в гости.
Народная артистка России Александра Назарова умерла в возрасте 79 лет. Прощание с ней пройдет на новой сцене Театра имени Ермоловой.
© РИА Новости / РИА НовостиКадр из кинофильма "Софья Перовская". Геся - актриса Екатерина Райкина, Перовская - Александра Назарова. Режиссер Лео Арнштам. Киностудия "Мосфильм". 1967 год.
Кадр из кинофильма "Софья Перовская". Геся - актриса Екатерина Райкина, Перовская - Александра Назарова. Режиссер Лео Арнштам. Киностудия "Мосфильм". 1967 год.
Актриса родилась в Ленинграде. Там она окончила Театральный институт имени А.Н. Островского. Первое время Назарова работала в Центральном детском театре, а с 1965 года и до конца жизни играла в Московском драматическом театре имени М.Н. Ермоловой. На ее счету более 80 ролей в фильмах и телесериалах. Актриса сыграла в таких картинах, как "Граница. Таежный роман", "Бригада", "Ночной дозор", "Моя прекрасная няня".
© РИА Новости / Василий МалышевАлександра Ивановна Назарова, артистка Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой.
Александра Ивановна Назарова, артистка Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой.