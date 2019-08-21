Подруга Назаровой рассказала, кто будет воспитывать ее внучку-сироту

Актриса родилась в Ленинграде. Там она окончила Театральный институт имени А.Н. Островского. Первое время Назарова работала в Центральном детском театре, а с 1965 года и до конца жизни играла в Московском драматическом театре имени М.Н. Ермоловой. На ее счету более 80 ролей в фильмах и телесериалах. Актриса сыграла в таких картинах, как "Граница. Таежный роман", "Бригада", "Ночной дозор", "Моя прекрасная няня".