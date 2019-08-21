Жители Ленобласти выберут лучшие проекты благоустройства региона

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг - РИА Новости. Власти Ленинградской области предложили местным жителям принять участие в интернет-голосовании ежегодного конкурса "Архитектурный облик общественно значимых публичных пространств населенных пунктов Ленинградской области", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, участниками конкурса стали 19 проектов, ранее отобранных на муниципальном уровне.
"Говоря о развитии территорий, важно отметить, что сегодня у жителей Ленинградской области есть возможность самим формировать внешний облик того места, где они живут. По сути, каждое поселение – это визитная карточка местных жителей, и от того, насколько там чисто, красиво и благоустроено, зависит не только количество туристов и инвесторов, но и даже настроение самих людей", – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, слова которого привели в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что интернет-опрос проводится в двух номинациях: "Лучший проект", включающий в себя "Парки и набережные", "Скверы и площади", "Улицы и бульвары") и "Лучший реализованный проект". В номинации "Лучший проект" категории "Парки и набережные" представлены проекты благоустройства парковой зоны в Приозерске, территории "Аэропарк" в Гатчине, исторического парка "Старое Саблино" в поселке Ульяновка Тосненского района и Успенского парка в селе Старая Ладога.
"В категории "Скверы и площади" представлены проекты благоустройства сквера в Луге, общественных территорий в деревне Кипень Ломоносовского района, поселка Плодовое Приозерского района, в Волхове, Светогорске и Приозерске. В категории "Улицы и бульвары" на суд жителей вынесены проекты благоустройства пешеходной зоны в Кингисеппе, пешеходной дорожки в городе Никольское Тосненского район и территории в Луге. В номинации "Лучший реализованный проект" свои работы представили Тихвинский, Лужский, Всеволожский, Ломоносовский районы и Сосновоборский городской округ", - пояснил собеседник агентства.
Он отметил, что оставить свой голос житель Ленобласти может до 19 сентября на официальном сайте региона.