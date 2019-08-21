Жители Ленобласти выберут лучшие проекты благоустройства региона

"Говоря о развитии территорий, важно отметить, что сегодня у жителей Ленинградской области есть возможность самим формировать внешний облик того места, где они живут. По сути, каждое поселение – это визитная карточка местных жителей, и от того, насколько там чисто, красиво и благоустроено, зависит не только количество туристов и инвесторов, но и даже настроение самих людей", – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, слова которого привели в пресс-службе.